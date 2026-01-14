Janji Jordi Amat Usai Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung di GBLA

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, tebar janji manis usai Persija Jakarta kalah 0-1 dari Persib Bandung dalam laga lanjutan Super League 2025-2026. Dia berjanji akan membawa Persija bangkit dan tampil lebih baik di laga-laga berikutnya.

Jordi menegaskan Persija akan berkembang. Kemenangan memang diperlukan Persija saat ini demi mendongkrak posisi di klasemen.

1. Persija Jakarta Kalah

Persija Jakarta menelan kekalahan dari Persib Bandung 0-1 di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Hasil minor itu didapat saat Persija bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tumbang setelah Beckham Putra mencetak gol cepat dalam laga tersebut. Kekalahan ini membuat Persija tertahan di posisi tiga klasemen sementara.

Sedangkan, Persib naik ke puncak klasemen dengan koleksi 38, poin. Jordi mengakui, hasil minor ini sangat menyakitkan bagi Macan Kemayoran.

"Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami. Kami memberikan segalanya di laga derbi, bertanding dengan sepenuh hati, dan pantas mendapatkan lebih,” kata Jordi dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (14/1/2026).