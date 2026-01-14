Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Janji Jordi Amat Usai Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung di GBLA

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |15:54 WIB
Janji Jordi Amat Usai Persija Jakarta Kalah 0-1 dari Persib Bandung di GBLA
Jordi Amat kala membela Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Jordi Amat, tebar janji manis usai Persija Jakarta kalah 0-1 dari Persib Bandung dalam laga lanjutan Super League 2025-2026. Dia berjanji akan membawa Persija bangkit dan tampil lebih baik di laga-laga berikutnya.

Jordi menegaskan Persija akan berkembang. Kemenangan memang diperlukan Persija saat ini demi mendongkrak posisi di klasemen.

Jordi Amat. (Foto: Instagram/persija)

1. Persija Jakarta Kalah

Persija Jakarta menelan kekalahan dari Persib Bandung 0-1 di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Hasil minor itu didapat saat Persija bertandang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- tumbang setelah Beckham Putra mencetak gol cepat dalam laga tersebut. Kekalahan ini membuat Persija tertahan di posisi tiga klasemen sementara.

Sedangkan, Persib naik ke puncak klasemen dengan koleksi 38, poin. Jordi mengakui, hasil minor ini sangat menyakitkan bagi Macan Kemayoran.

"Hasilnya memang menyakitkan, tetapi saya bangga dengan penampilan kami. Kami memberikan segalanya di laga derbi, bertanding dengan sepenuh hati, dan pantas mendapatkan lebih,” kata Jordi dilansir dari laman resmi Persija Jakarta, Rabu (14/1/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/49/3195342/persib_bandung_juara_paruh_musim_super_league_2025_2026-9dLu_large.jpg
Kalahkan Persija Jakarta 1-0, Kakang Rudianto: Persib Bandung Wajib Juara Super League 2025-2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/49/3195154/ivar_jenner_bisa_gabung_persija_jakarta_dalam_waktu_dekat_ivarjnr-9FIv_large.jpg
The Jakmania Minta Persija Jakarta Datangkan Pemain Diaspora, Tanda Ivar Jenner Bergabung?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/49/3195135/beckham_putra_melakukan_selebrasi_ice_cold_di_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_persibcoid-B5Py_large.jpg
Beckham Putra Ungkap Alasan Selebrasi Ice Cold di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/49/3195107/bernardo_tavares_ingin_persebaya_surabaya_konsisten_meraih_hasil_positif-UVp4_large.jpg
Jelang PSIM Yogyakarta vs Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares: Wajib Hasil Positif!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/14/11/1665935/khabib-nurmagomedov-murka-bela-xabi-alonso-kritik-keras-pemain-real-madrid-lbi.webp
Khabib Nurmagomedov Murka: Bela Xabi Alonso, Kritik Keras Pemain Real Madrid
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/09/timnas_indonesia.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Piala AFF 2026 Jadi Sorotan, Timnas Indonesia di Jalur Paling Berat
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement