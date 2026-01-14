Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kalahkan Persija Jakarta 1-0, Kakang Rudianto: Persib Bandung Wajib Juara Super League 2025-2026!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |13:15 WIB
Kalahkan Persija Jakarta 1-0, Kakang Rudianto: Persib Bandung Wajib Juara Super League 2025-2026!
Persib Bandung juara paruh musim Super League 2025-2026 setelah menang 1-0 atas Persija Jakarta. (Foto: Laman resmi I.League)
A
A
A

FULLBACK kanan Persib Bandung, Kakang Rudianto, bersyukur Maung Bandung -julukan Persib Bandung- menumbangkan Persija Jakarta. Kakang Rudianto menargetkan Persib Bandung kembali juara Super League musim ini.

Persib Bandung mengalahkan Persija Jakarta 1-0 di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan itu digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat pada Minggu 11 Januari 2026 sore WIB.

Beckham Putra pastikan kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
Beckham Putra pastikan kemenangan 1-0 Persib Bandung atas Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)

Dalam laga tersebut, Maung Bandung mengunci tiga poin lewat gol Beckham Putra. Kemenangan manis ini membuat Persib Bandung naik ke posisi puncak klasemen sementara Super League 2025-2026.

1. Kakang Rudianto Bangga

Kakang Rudianto mengatakan senang bisa merebut tiga poin dari Persija Jakarta. Pemain berusia 22 tahun itu menyatakan, kemenangan ini buah dari kerja keras tim.

"Tentunya bersyukur bisa menang di pertandingan akhir paruh musim," kata Kakang Rudianto, Okezone mengutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (I.League), Rabu (14/1/2026).

"Hasil kerja keras semua dan hasil positif semoga terus berlanjut pada pertandingan selanjutnya,” sambung pemain bernomor punggung 5 itu.

 

