HOME BOLA LIGA INDONESIA

Beckham Putra Ungkap Alasan Selebrasi Ice Cold di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |02:05 WIB
Beckham Putra Ungkap Alasan Selebrasi Ice Cold di Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta
Beckham Putra melakukan selebrasi ice cold di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

GELANDANG Persib Bandung, Beckham Putra, kembali melakukan selebrasi ‘Ice Cold’ usai membobol gawang Persija Jakarta di pekan ke-17 Super League 2025-2026. Beckham Putra mengatakan selebrasi itu sebagai selebrasi ikoniknya. 

1. Beckham Putra Pahlawan Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta

Beckham Putra menjadi pahlawan Persib Bandung saat menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Gol cepatnya pada menit kelima membawa Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- menang tipis 1-0 atas sang rival.

Beckham Putra membuka skor di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persib)

Yang menarik, Beckham Putra langsung merayakan gol tersebut dengan melakukan selebrasi ‘Ice Cold’ alias gestur kedinginan. Selebrasi itu identik dengan selebrasi bintang Chelsea, Cole Palmer. Ini menjadi selebrasi ‘Ice Cold’ keduanya ketika menghadapi Persija Jakarta.

Beckham Putra pernah melakukan selebrasi yang sama ketika melawan Persija Jakarta pada 16 Februari 2025 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Tapi sialnya, selebrasi itu berujung pahit. Pemain berusia 24 tahun itu dijatuhi sanksi oleh Komdis PSSI berupa larangan bermain tiga laga dan denda Rp75 juta karena selebrasinya dianggap memprovokasi suporter lawan.

Kini, Beckham Putra kembali menjadi momok untuk Persija Jakarta. Meski demikian, ia menjelaskan selebrasi tersebut murni ekspresi pribadi dan tidak ada niat untuk memprovokasi. 

“Ya ini sudah ikonik bagi saya dan ini adalah hal yang normal. Kalian bisa lihat juga ada pemain Chelsea yang melakukan itu dan saya pikir hal yang lumrah,” kata Beckham Putra.

Kata Beckham Putra, selebrasi tersebut menjadi selebrasi ikoniknya. Menurutnya, selebrasi tersebut juga tepat dilakukan karena Persib Bandung memuncaki papan klasemen sementara Super League 2025-2026. 

 

Halaman:
1 2
      
