HOME BOLA LIGA INDONESIA

Allano Lima Jadi Korban Rasisme Usai Hadapi Persib Bandung, Persija Jakarta: Kami Bersamamu!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |23:11 WIB
Allano Lima Jadi Korban Rasisme Usai Hadapi Persib Bandung, Persija Jakarta: Kami Bersamamu!
Allano Lima jadi korban rasisme usai laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persija)
ALLANO Lima jadi korban rasisme usai laga Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-17 Super League 2025-2026. Klub langsung memberikan dukungan penuh kepada pemainnya itu.

Laga Persib Bandung vs Persija Jakarta itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Tuan rumah menang 1-0 berkat gol Beckham Putra di menit kelima.

1. Komentar Bernada Rasis

Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)
Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026 (Foto: Instagram/@persib)

Usai laga, Allano menerima komentar-komentar bernada rasis di akun Instagram pribadinya @allanolima07. Berbagai kata yang menyinggung warna kulit terlihat dengan jelas.

Manajer Tim Persija Jakarta, Marsekal Muda TNI (Purn) Ardhi Tjahjoko, mengecam keras tindakan rasis yang diterima Allano. Ia yakin perilaku tidak bermoral tersebut merupakan bentuk penghinaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Rasisme disebutnya tidak memiliki tempat dalam sepak bola, terlebih di Indonesia yang menjunjung tinggi keberagaman dan persatuan. Persija sangat kecewa karena tindakan memalukan seperti ini masih terus berulang. 

“Persija berdiri sepenuhnya bersama Allano Lima. Klub memberikan dukungan penuh secara moral dan psikologis kepada pemain kami, serta memastikan ia tidak sendirian," kata Ardhi dalam keterangannya, Senin (12/1/2025).

2. Semakin Termotivasi

Sementara itu, Allano telah bersuara terkait tindakan rasis yang diterimanya. Ia menegaskan kondisi itu malah akan membuatnya semakin termotivasi menunjukan kualitas di lapangan.

 

