Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Komentar Berkelas Bojan Hodak Usai Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta dan Segel Gelar Juara Paruh Muim

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |00:01 WIB
Komentar Berkelas Bojan Hodak Usai Persib Bandung Kalahkan Persija Jakarta dan Segel Gelar Juara Paruh Muim
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG - Persib Bandung sukses mengamankan posisi puncak klasemen pada paruh pertama Super League 2025-2026. Kendati demikian, pelatih Bojan Hodak mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak cepat puas, mengingat predikat juara paruh musim bukanlah target utama dari perjalanan panjang Pangeran Biru.

Persib Bandung memastikan diri menjadi juara paruh pertama usai membungkam Persija Jakarta 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Minggu 11 Januari 2026 sore WIB. Gol kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh Beckham Putra pada menit ke-5.

Meski mengukir hasil manis, Hodak menyebut bahwa kompetisi masih panjang dan hasil di akhir musim jauh lebih menentukan dibanding posisi di pertengahan liga. Dia pun berharap performa terbaik Persib justru muncul pada momen krusial di penghujung musim.

“Ini baru setengah musim. Jadi saya berharap hal ini terjadi di akhir nanti pada bulan Mei. Karena setengah musim tidak terlalu penting. Tapi kita perlu,” kata Hodak dalam konferensi pers usai laga, dikutip Selasa (13/1/2026).

1. Fokus Pemulihan Fisik Pemain

Thom Haye di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)
Thom Haye di laga Persib Bandung vs Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persib)

Pelatih asal Kroasia itu menilai kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama Persib saat ini. Jadwal padat yang dijalani Maung Bandung sepanjang paruh pertama musim membuat beberapa pemain mengalami kelelahan hingga cedera ringan.

“Sekarang kami punya beberapa hari jeda. Saya bilang kemarin, kami memainkan tujuh pertandingan lebih banyak dibanding tim lain di liga,” terangnya.

“Anda bisa lihat beberapa pemain mengalami cedera otot ringan. Dan ini terjadi karena ketika Anda terlalu lelah,” lanjut Hodak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/49/3195036/allano_lima_jadi_korban_rasisme_usai_laga_persib_bandung_vs_persija_jakarta_di_super_league_2025_2026-4S8k_large.jpg
Allano Lima Jadi Korban Rasisme Usai Hadapi Persib Bandung, Persija Jakarta: Kami Bersamamu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/49/3195034/teja_paku_alam_bersyukur_persib_bandung_bisa_jadi_juara_paruh_musim_super_league_2025_2026_usai_mengalahkan_persija_jakarta-FUCR_large.jpg
Teja Paku Alam Bersyukur Persib Bandung Juara Paruh Musim Super League 2025-2026 Usai Taklukkan Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/49/3195030/dewa_united_menang_3_0_atas_tuan_rumah_persijap_jepara_di_super_league_2025_2026-cP9H_large.jpg
Hasil Persijap Jepara vs Dewa United di Super League 2025-2026: Stefano Lilipaly Cetak Gol, Banten Warriors Menang 3-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/49/3194956/pelaku_ancaman_pembunuhan_terhadap_thom_haye_sedang_diburu-eTI7_large.jpg
Manajer Persib Bandung Pastikan Pelaku Ancaman Pembunuhan terhadap Thom Haye sedang Diburu
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/11/11/1665123/persib-bungkam-persija-10-beckham-putra-cetak-gol-cepat-mhm.webp
Persib Bungkam Persija 1-0, Beckham Putra Cetak Gol Cepat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/12/allano_lima_kiri_persija.jpg
Persija Murka! Allano Lima Jadi Korban Rasisme Usai Duel Panas Lawan Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement