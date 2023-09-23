Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:46 WIB
Asian Games 2023: Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24, Live di RCTI!
Sesi latihan Timnas Indonesia U-24 untuk hadapi Asian Games 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Korea Utara U-24 di laga pamungkas Grup F sepakbola Asian Games 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI tersebut akan menentukan lolos atau tidakmya Garuda Muda ke babak 16 besar.

Ya, laga melawan Korea Utara U-24 menjadi begitu penting untuk Timnas Indonesia U-24. Pertandingan tersebut pun akan berlangsung di Zhejiang Normal University East Stadium, Jinhua, China, pada Minggu 24 September 2023 pukul 15.00 WIB.

Timnas Indonesia U-24 membutuhkan kemenangan untuk bisa mengamankan tiket ke 16 besar Asian Games 2023. Perlu diketahui, dua tim teratas masing-masing grup dan empat tim peringkat ketiga terbaik berhak lolos ke babak 16 besar.

Jadi, peluang Timnas Indonesia U-24 untuk lolos ke-16 besar amatlah besar. Karena kalah pun Timnas Indonesia U-24 masih bisa berharap menjadi peringkat ketiga terbaik, yang pastinya masih perlu beberapa syarat yang harus tercipta.

Timnas Indonesia U-24 vs Taiwan U-24

Amannya memang Timnas Indonesia U-24 wajib menang atas Korea Utara U-24. Andai menang dengan margin dua gol (contoh: 2-0, 3-1, 4-2), maka Timnas Indonesia U-24 berpeluang lolos dengan status juara grup karena unggul selisih gol dari Korea Utara U-24.

Menjadi juara Grup F merupakan pilihan teraman sejauh ini karena lawan mereka di babak 16 besar akan jauh lebih mudah. Tepatnya lawan jawara Grup F adalah runner-up Grup E yang masih belum dapat dipastikan.

Halaman:
1 2
      
