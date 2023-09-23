Ini Satu Penyesalan Indra Sjafri Setelah Timnas Indonesia U-24 Kalah dari Taiwan U-24 di Asian Games 2023

INI satu penyesalan Indra Sjafri setelah Timnas Indonesia U-24 kalah dari Taiwan U-24 di Asian Games 2023 pada Jumat 21 September 2023. Skuad Garuda Muda diketahui harus pulang membawa kekalahan tipis 0-1 pada laga kedua Grup F Asian Games 2023 itu.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua. Timnas Indonesia U-24 sebenarnya bekerja cukup baik melawan Taiwan U-24.

Namun sayangnya, kerja keras Timnas Indonesia U-24 belum bisa membuahkan poin. Kekalahan tipis dari Taiwan U-24 berdampak besar bagi Timnas Indonesia U-24 ke pertandingan selanjutnya.

Kala melawan Taiwan U-24, Timnas Indonesia U-24 dihadapkan duel sengit di babak pertama. Gawang Timnas Indonesia U-24 hampir saja kebobolan. Beruntungnya, tendangan Chen Po Liang berhasil dihalau.

Tetapi, Rizky Ridho dkk tetap kesulitan membobol pertahanan lawan. Babak pertama pun akhirnya harus ditutup dengan skor imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia U-24 harus kebobolan. Gol tunggal dari Taiwan U-24 diciptakan oleh Chin Wen Yen usai menerima assist dari Lin Wei Chien.

Rizky Ridho sempat menciptakan peluang pada menit ke-55. Dia melepaskan tendangan ke kotak penalti. Namun, tendangan itu berhasil ditepis oleh kiper Taiwan U-24, Chi Yu Huang.