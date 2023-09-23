Advertisement
Okezone.com
SEPAKBOLA DUNIA

Peluang Timnas Indonesia U-24 Lolos Fase Grup Asian Games 2023

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |14:14 WIB
Peluang Timnas Indonesia U-24 Lolos Fase Grup Asian Games 2023
Timnas Indonesia U-24 siap melawan Korea Utara U-24 di Asian Games 2023. (Foto: Instagram/@ernandoariiiss)
PELUANG Timnas Indonesia U-24 lolos fase grup Asian Games 2023 akan diulas dalam artikel ini. Meski menelan kekalahan dari Taiwan U-24 di laga kedua Grup F, peluang Timnas Indonesia U-24 untuk lolos babak fase grup Asian Games 2022 masih terbuka.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 baru saja mendapat hasil mengecewakan setelah ditumbangkan Taiwan U-24 dengan skor 0-1. Hasil itu tentu sama sekali tidak diduga, mengingat Garuda Muda sangat diunggulkan jika dilihat dari catatan di atas kertas.

Kekalahan kontra Taiwan U-24 pada Kamis 21 September 2023 sore WIB itu membuat Timnas Indonesia U-24 kini masih tertahan di peringkat kedua dengan koleksi 3 poin. Poin ini sama seperti yang dimiliki Taiwan U-24. Hanya saja, Timnas Indonesia U-24 masih unggul dalam urusan selisih gol.

Melihat hal tersebut, banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang mempertanyakan peluang Timnas Indonesia U-23 untuk lolos ke babak 16 besar Asian Games 2023. Namun tidak perlu khawatir, Timnas Indonesia U-23 masih memiliki peluang yang besar untuk lolos, meski dengan beberapa syarat.

Seluruh tim di Grup F, termasuk Timnas Indonesia U-23, masih memiliki satu pertandingan sisa. Adapun pertandingan ini nantinya akan menjadi tolok ukur bagi setiap tim dapat lolos atau tidak.

Pada matchday terakhir, Timnas Indonesia U-24 akan berhadapan dengan Korea Utara U-24. Sementara itu, Taiwan U-24 akan berhadapan dengan Kirgistan U-24.

3. Menjadi juara grup

Timnas Indonesia U-24

Timnas Indonesia U-24 masih bisa lolos dengan status juara grup apabila berhasil mengalahkan Korea Utara dengan margin 2 gol. Di sisi lain, Kirgistan U-24 harus bisa bermain imbang ataupun menang atas Taiwan U-24 berapa pun skornya.

Jika Taiwan U-24 menang atas Kirgistan U-24, sejatinya Timnas Indonesia U-24 juga masih bisa menjadi juara grup. Dengan catatan, kemenangan Taiwan U-24 atas Kirgistan U-24 tidak sampai 3-0 atau lebih.

