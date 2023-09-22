Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023 sebagai Juara Grup, Ini Syaratnya!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:18 WIB
Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023 sebagai Juara Grup, Ini Syaratnya!
Timnas Indonesia U-24 lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara grup? (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-24 masih bisa lolos ke 16 besar Asian Games 2023 sebagai juara grup. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia U-24 untuk finis sebagai juara grup.

Sekadar diketahui, Timnas Indonesia U-24 di luar dugaan kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U-24 di matchday kedua Grup F Asian Games 2023, Kamis 21 September 2023. Kekalahan ini membuat posisi Timnas Indonesia U-24 terjepit untuk lolos ke 16 besar Asian Games 2023.

Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Taiwan U-24

Hasil imbang melawan Korea Utara U-24 di matchday pamungkas Grup F pada Minggu, 24 September 2023 sore WIB, belum menggaransi skuad Garuda Muda –julukan Timnas Indonesia U-24– lolos ke 16 besar Asian Games 2023. Bisa dibilang hanya kemenangan yang memastikan tempat Timnas Indonesia U-24 di 16 besar Asian Games 2023.

Jika menang atas Korea Utara U-24, Timnas Indonesia U-24 tak sekadar lolos ke 16 besar Asian Games 2023, tapi juga berpeluang finis sebagai juara grup. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-24 finis sebagai juara grup?

Syarat pertama adalah menang dengan selisih dua gol atas Korea Utara U-24. Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin Timnas Indonesia U-24 dan Korea Utara U-24 sama-sama enam. Namun, selisih gol Timnas Indonesia U-24 lebih baik ketimbang Korea Utara U-24, yakni +3 berbanding +1.

Namun, syarat di atas terpenuhi juga harus menunggu hasil pertandingan lain yang mempertemukan Taiwan U-24 vs Kirgistan U-24. Jika laga dimenangkan Kirgistan U-24 atau pertandingan berakhir imbang, Timnas Indonesia U-24 resmi menjadi juara grup.



      
