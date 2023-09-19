Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streamig Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |07:08 WIB
Link Live Streamig Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!
Link live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 bisa diklik di artikel ini (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT link live streaming Vision+ untuk laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2023. Anda bisa menemukan link tersebut di bagian akhir artikel ini.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F cabor sepakbola Asian Games 2023. Selain Kirgizstan, Garuda Muda juga akan berhadapan dengan Timnas Korea Utara U-24 dan Timnas Taiwan U-24.

Timnas Indonesia U-24 berlatih di Lapangan A Senayan, Jakarta, Jumat (15/9/2023) pagi WIB (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Kirgizstan menjadi lawan pertama bagi Garuda Muda. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China, Selasa (19/9/2023) pukul 18.30 WIB.

Bagi Indonesia, laga melawan Kirgizstan ini berarti sangat penting. Sebab, kemenangan di laga pertama akan memuluskan langkah menuju target lolos ke 16 besar.

Akan tetapi, pelatih Indra Sjafri harus dipusingkan dengan kondisi tim yang tidak ideal. Sebab, ada sejumlah pemain yang dipastikan absen. Belum lagi, beberapa personel baru terbang belakangan ke China.

Hal ini tentu membuat Indra harus berpikir keras dalam meracik strategi terbaik. Andai gagal menuai poin penuh, bukan tidak mungkin Garuda Muda harus berjuang lewat jalur peringkat tiga terbaik untuk lolos.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/11/1661965/eks-pelatih-timnas-indonesia-patrick-kluivert-dukung-jordi-cruyff-jadi-dirtek-ajax-amsterdam-sng.webp
Eks Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Dirtek Ajax Amsterdam
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/pembalap_monster_energy_yamaha_alex_rins.jpg
Yamaha Tertinggal! Alex Rins Bongkar Alasan Mesin V4 Jadi Jalan Keluar
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement