Link Live Streamig Vision+ Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2023, Klik di Sini!

Link live streaming Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 bisa diklik di artikel ini (Foto: PSSI)

BERIKUT link live streaming Vision+ untuk laga Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Kirgizstan U-24 di Asian Games 2023. Anda bisa menemukan link tersebut di bagian akhir artikel ini.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 tergabung di Grup F cabor sepakbola Asian Games 2023. Selain Kirgizstan, Garuda Muda juga akan berhadapan dengan Timnas Korea Utara U-24 dan Timnas Taiwan U-24.

Kirgizstan menjadi lawan pertama bagi Garuda Muda. Pertandingan itu akan dilangsungkan di Stadion Zhejiang Normal University East, Jinhua, China, Selasa (19/9/2023) pukul 18.30 WIB.

Bagi Indonesia, laga melawan Kirgizstan ini berarti sangat penting. Sebab, kemenangan di laga pertama akan memuluskan langkah menuju target lolos ke 16 besar.

Akan tetapi, pelatih Indra Sjafri harus dipusingkan dengan kondisi tim yang tidak ideal. Sebab, ada sejumlah pemain yang dipastikan absen. Belum lagi, beberapa personel baru terbang belakangan ke China.

Hal ini tentu membuat Indra harus berpikir keras dalam meracik strategi terbaik. Andai gagal menuai poin penuh, bukan tidak mungkin Garuda Muda harus berjuang lewat jalur peringkat tiga terbaik untuk lolos.