Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Kirgizstan Dirundung Duka

HANGZHOU - Timnas Kirgiztan U-24 dirundung duka jelang mentas di Asian Games 2023. Penasihat Presiden Persatuan Sepak Bola Kyrgyzstan (KFU), Choibekov Tairbek Orozbekovich, telah meninggal dunia pada Minggu (17/9/2023).

Orozbekovich tutup usia setelah sebelumnya sempat menderita sakit. Dia merupakan salah satu tokoh berpengaruh pada sepak bola Kirgiztan.

Orozbekovich merupakan perwakilan KFU wilayah Jalal-Abad. Dia juga telah menjadi anggota Komite Eksekutif (Exco) selama bertahun-tahun.

Tidak hanya itu, Orozbekovich juga sosok yang berpengaruh di pemerintahan Kirgiztan. Dia merupakan mantan wakil walikota Jalal-Abad.

Sebagai sosok yang berpengaruh, Orozbekovich telah memberikan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi pada sepak bola Kirgiztan. Berdasarkan rilis resmi KFU, Orozbekovich meninggal dunia di usianya yang ke-66 tahun.

"Persatuan Sepak Bola Kyrgyzstan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman Tairbek Orozbekovich. Keluarga sepak bola berbagi rasa sakit atas kehilangan dan duka Anda dengan Anda. Tair alias akan selamanya tersimpan dalam ingatan dan hati kita!" bunyi rilis KFU.