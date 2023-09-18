Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Kirgizstan Dirundung Duka

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Senin, 18 September 2023 |22:37 WIB
Jelang Hadapi Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Kirgizstan Dirundung Duka
Timnas Kirgzstan U-24 akan menjadi lawan Garuda Muda di laga pembuka Asian Games 2023 (Foto: Twitter)
A
A
A

HANGZHOU - Timnas Kirgiztan U-24 dirundung duka jelang mentas di Asian Games 2023. Penasihat Presiden Persatuan Sepak Bola Kyrgyzstan (KFU), Choibekov Tairbek Orozbekovich, telah meninggal dunia pada Minggu (17/9/2023).

Orozbekovich tutup usia setelah sebelumnya sempat menderita sakit. Dia merupakan salah satu tokoh berpengaruh pada sepak bola Kirgiztan.

Orozbekovich merupakan perwakilan KFU wilayah Jalal-Abad. Dia juga telah menjadi anggota Komite Eksekutif (Exco) selama bertahun-tahun.

Tidak hanya itu, Orozbekovich juga sosok yang berpengaruh di pemerintahan Kirgiztan. Dia merupakan mantan wakil walikota Jalal-Abad.

Sebagai sosok yang berpengaruh, Orozbekovich telah memberikan sebagian besar hidupnya untuk mengabdi pada sepak bola Kirgiztan. Berdasarkan rilis resmi KFU, Orozbekovich meninggal dunia di usianya yang ke-66 tahun.

"Persatuan Sepak Bola Kyrgyzstan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga dan teman Tairbek Orozbekovich. Keluarga sepak bola berbagi rasa sakit atas kehilangan dan duka Anda dengan Anda. Tair alias akan selamanya tersimpan dalam ingatan dan hati kita!" bunyi rilis KFU.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896965/hasil-timnas-korea-selatan-u-24-vs-jepang-u-24-di-final-asian-games-2023-dramatis-taeguk-warriors-menang-2-1-usai-sempat-tertinggal-HQwhAOSRoa.JPG
Hasil Timnas Korea Selatan U-24 vs Jepang U-24 di Final Asian Games 2023: Dramatis, Taeguk Warriors Menang 2-1 Usai Sempat Tertinggal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/51/2896885/hasil-timnas-uzbekistan-u-24-vs-hong-kong-u-24-di-asian-games-2023-menang-4-0-white-wolves-amankan-perunggu-8nyR8hHk9N.jpg
Hasil Timnas Uzbekistan U-24 vs Hong Kong U-24 di Asian Games 2023: Menang 4-0, White Wolves Amankan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895310/beda-dengan-josep-guardiola-kehadiran-cristiano-ronaldo-belum-bikin-timnas-arab-saudi-berjaya-di-asian-games-2023-ItaRmJTiHK.jpg
Beda dengan Josep Guardiola, Kehadiran Cristiano Ronaldo Belum Bikin Timnas Arab Saudi Berjaya di Asian Games 2023!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/05/51/2895169/daftar-2-negara-yang-lolos-final-sepakbola-asian-games-2023-final-ideal-di-partai-puncak-lUfenYXKBK.jpg
Daftar 2 Negara yang Lolos Final Sepakbola Asian Games 2023: Final Ideal di Partai Puncak!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/01/49/1662055/kalender-balap-motogp-2026-marc-marquez-cs-balapan-di-mandalika-oktober-gbb.webp
Kalender Balap MotoGP 2026: Marc Marquez Cs Balapan di Mandalika Oktober
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/liam_rosenior_foto_sky_sports.jpg
Siapa Liam Rosenior? Calon Pelatih Chelsea yang Baru Pengganti Enzo Maresca
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement