AS Roma akan melakoni laga sengit dalam lanjutan Liga Italia 2022-2023 yakni kontra Lazio. Meski begitu, legenda Giallorossi -julukan AS Roma, Amantino Mancini memprediksi kalau mantan timnya itu akan meraih hasil positif di pertandingan bertajuk Derby della Capitale itu.

Untuk diketahui, laga tersebut bakal berlangsung di Stadio Olimpico pada Senin (7/11/2022) dini hari WIB. Pertandingan itu tidak hanya menjadi gengsi bagi kedua tim namun juga penting untuk memperbaiki posisi keduanya di papan klasemen sementara Liga Italia 2022-2023.

Amantino Mancini selaku mantan pemain Giallorossi, jelas mengetahui betapa pentingnya laga ini. Pria asal Brasil itu sangat yakin AS Roma bisa mengalahkan Lazio dengan skor 2-1.

โ€œRoma menang 2-0, atau lebih tepatnya 2-1. Saya harap ini akan menjadi pertandingan yang menyenangkan,โ€ kata Amantino Mancini, dikutip dari Lazionews24, Minggu (6/11/2022).

Kepercayaan diri Amantino Mancini dengan prediksinya itu tak luput dari peran sang pelatih AS Roma, Jose Mourinho. Menurutnya, pelatih yang dijuluki The Special One itu memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam hal komunikasi kepada anak asuhnya.

โ€œRoma adalah citra Mou, dia tidak pernah salah. Dia adalah yang terbaik dari semuanya dalam tingkat komunikasi,โ€ ungkapnya.

โ€œDia (Jose Mourinho) masuk ke dalam diri anda, dia tahu apa yang dia inginkan dan bagaimana mengeluarkannya dari anda,โ€ tandas Amantino Mancini. Untuk informasi, saat ini kedua kesebelasan sedang bersaing ketat di papan klasemen sementara Liga Italia 2022-2023. AS Roma sedang menghuni urutan empat dengan koleksi 25 poin, sementara Lazio di posisi lima dengan 24 poin. Keduanya wajib meraih kemenangan. Jika AS Roma menang, maka mereka akan merangsek naik ke posisi tiga menggeser Atalanta karena hanya terpaut satu angka saja. Sementara jika Lazio yang menang, mereka akan menggeser posisi Giallorossi.