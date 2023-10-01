AC Milan Kembali Raih Hasil Positif Usai Sikat Lazio 2-0, Stefano Pioli Tak Mau Sombong

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli enggan berbesar kepala meski timnya tengah dalam performa luar biasa. Sebab berkat kemenangan terbaru Milan atas Lazio di pekan ketujuh Liga Italia 2023-2024, pada Sabatu 30 September 2023, Rossoneri tercatat selalu menang di tiga laga terakhir mereka.

Hasil itu lantas membuat Milan kini bertengger di peringkat kedua pada klasemen sementara Liga Italia 2023-2024. Melihat tren positif itu, Pioli mengaku amat senang.

Akan tetapi, Pioli enggan berbesar kepala dan merasa para pemain tidak boleh berpuas diri. Sebab ia menilai perjalanan AC Milan pada musim ini masih cukup panjang. Jadi, ia berharap para pemain bisa terus fokus.

"Musim masih panjang dan kejuaraan Italia rumit. Sekarang kami bermain setiap tiga hari," ucap Stefano Pioli dilansir dari Tuttomercato, Minggu (1/10/2023).

Pelatih berusia 57 tahun itu mengatakan AC Milan tampil apik saat melawan Lazio dengan ambisi meraih tiga poin. Hal itu membuatnya memberikan apresiasi untuk para pemainnya yang tampil luar biasa.

"Saya harus berterima kasih kepada para pemain atas upaya fisik dan mental mereka,"katanya.