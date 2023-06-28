Advertisement
LIGA ITALIA

Zlatan Ibrahimovic Beri Tanggapan Begini Usai Sandro Tonali Merapat ke Newcastle United dari AC Milan

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |00:56 WIB
Zlatan Ibrahimovic Beri Tanggapan Begini Usai Sandro Tonali Merapat ke Newcastle United dari AC Milan
Sandro Tonali segera merapat ke Newcastle United (Foto: Instagram/sandrotonali)
A
A
A

LEGENDA AC Milan, Zlatan Ibrahimovic memberikan tanggapannya usai gelandan Rossoneri -julukan AC Milan, Sandro Tonali merapat ke Newcastle United pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Menurut Ibrahimovic, Tonali sudah siap untuk bersaing di Liga Inggris.

Sebagaimana diketahui, AC Milan menerima tawaran fantastis dari Newcastle United untuk Sandro Tonali. Rossoneri diketahui menerima lebih dari 80 juta euro atau sekitar Rp1,3 triliun termasuk sebagai kompensasi atas penjualan Tonali.

Sandro Tonali

Keputusan AC Milan itu pun menuai banyak kontra dari para penggemar. Pasalnya, Sandro Tonali masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2027 mendatang dan merupakan pemain penting di lini tengah Rossoneri.

Namun, berbeda dengan para penggemar AC Milan, Zlatan Ibrahimovic justru menilai keputusan menjual Sandro Tonali ke Newcastle United adalah tepat. Sebab, dia menganggap pemain berusia 23 tahun itu sudah siap memulai perjalanan baru di Liga Inggris.

“Saya pikir dia siap untuk Liga Inggris. Itu tergantung padanya. Saya membantunya memahami mentalitas yang tepat yang dia butuhkan untuk menang, dan dia telah menang,” kata Zlatan Ibrahimovic dilansir dari Football Italia, Selasa (27/6/2023).

