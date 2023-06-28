Advertisement
LIGA ITALIA

Agen Nicolo Zaniolo Sebut Kliennya Cocok dengan AC Milan, Segera Berlabuh?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Rabu, 28 Juni 2023 |01:00 WIB
Agen Nicolo Zaniolo Sebut Kliennya Cocok dengan AC Milan, Segera Berlabuh?
Nicolo Zaniolo disebut cocok dengan skema permainan AC Milan (Foto: Instagram/galatasaray)
A
A
A

AGEN Nicolo Zaniolo, Claudio Vigorelli menyebut jika kliennya cocok dengan raksasa Liga Italia, AC Milan. Kendati demikian, Claudio Vigorelli enggan membahas terkait kepindahan Nicolo Zaniolo ke Rossoneri -julukan AC Milan- lebih dalam.

Sebagaimana diketahui, Nicolo Zaniolo merupakan eks pemain AS Roma yang memutuskan untuk hengkang ke Galatasaray pada Februari 2023 lalu. Baru sebentar berkiprah di Turki, kini Zaniolo dikabarkan akan kembali bermain di Liga Italia.

Nicolo Zaniolo

Sejumlah tim seperti AC Milan, Juventus, Napoli, hingga Fiorentina dilaporkan berminat untuk mendatangkan Nicolo Zaniolo pada bursa transfer musim panas 2023 ini. Menanggapi isu tersebut, agen Nicolo Zaniolo, Claudio Vigorelli pun memberikan kode tim mana yang bisa mendapatkan kliennya itu.

Menurut Claudio Vigorelli, Nicolo Zaniolo bisa tampil ciamik dan langsung beradaptasi bersama Galatasaray meski baru bergabung dalam waktu yang sebentar. Dirinya pun menyayangkan keputusan Zaniolo yang memilih untuk melanjutkan karier ke Liga Turki.

“Dia langsung beradaptasi, tapi sayang sekali tidak melihatnya bermain di Liga Italia,” kata Claudio Vigorelli kepada TV Play dikutip dari Football Italia, Selasa (27/6/2023).

Lebih lanjut, Claudio Vigorelli mengatakan saat ini Nicolo Zaniolo sangat bahagia bersama Galatasaray. Namun, dia tidak menutup kemungkinan kliennya itu akan kembali memperkuat klub di Liga Italia.



      
