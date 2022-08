ROMA – AS Roma bakalan berhadapan dengan Monza dalam pekan ke-4 Liga Italia 2022-2023. Pada laga tersebut, penyerang anyar AS Roma, Andrea Belotti, punya peluang dimainkan Jose Mourinho. Jika benar terjadi, ini akan menjadi laga debut bagi Belotti bersama AS Roma.

Sebagaimana diketahui, AS Roma akan menjamu Monza di Stadio Olompico, Roma, pada Rabu 31 Agustus 2022 pukul 01.45 WIB. Menurut laporan Sky Sport Italia dilansir dari Football Italia, Selasa (30/8/2022), juru taktik AS Roma, Jose Mourinho, akan menurunkan Andrea Belotti di laga tersebut.

“Penggemar Roma akan segera menyaksikan idola baru mereka beraksi karena menurut Sky Sport Italia, Il Gallo (Andrea Belotti) harus dipanggil untuk pertandingan Liga Italia besok dengan Monza di Stadio Olimpico,” bunyi pernyataan Football Italia.

AS Roma memang telah resmi mendatangkan Andrea Belotti pada bursa transfer musim panas 2022. Pemain berusia 28 tahun itu bakal berada di Stadion Olimpico hingga 30 Juni 2023 dengan opsi perpanjangan kontrak selama dua musim.

Belotti bergabung dengan Giallorossi dengan status bebas transfer setelah kontraknya dengan Torino berakhir pada Juni 2022. Bomber asal Italia itu telah mencetak 113 gol dalam 251 laga dan menyumbang 28 assist di semua kompetisi.

Di atas kertas, Belotti akan menjadi cadangan Tammy Abraham di AS Roma. Akan tetapi, ada lebih banyak cara Mourinho dapat menggunakan striker barunya. Mourinho biasanya menerapkan formasi 3-4-2-1, tetapi terkadang beralih ke 3-4-1-2 pada musim lalu. Dengan sistem ini, Belotti dan Abraham bisa bermain bersama dengan Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini atau Nicolo Zaniolo di belakang pasangan penyerang. Adapun untuk formasi lain dengan dua penyerang tengah, seperti 4-3-1-2 atau 4-4-2, itu akan menjadi aset menyerang yang terutama digunakan Mourinho. Hal itu bisa diterapkan jika mencoba menghancurkan pertahanan lawan yang berada di dalam. Sementara itu, menurut Gazzetta, Belotti dapat ditempatkan sebagai pemain sayap kiri dalam susunan 4-2-3-1. Akan tetapi, ini terdengar seperti opsi ekstrem bagi Mourinho, mengingat Belotti lebih banyak bermain sebagai penyerang tengah sejak menjadi pesepakbola profesional.