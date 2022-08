OLD Trafford akan dikosongkan kala Manchester United menjamu Liverpool di pekan ketiga Liga Inggris 2022-2023. Salah satu basis besar suporter Manchester United di Old Trafford, The 1958 sudah mengeluarkan pernyataan resmi soal itu.

Laga kandang Manchester United selanjutnya akan dilangsungkan pada Selasa (23/8/2022) dini hari WIB. Lawan yang akan dihadapi adalah sang rival abadi mereka, Liverpool.

Dalam laga itu, tentu Manchester United butuh kehadiran suporter. Akan tetapi, sekelompok suporter Manchester United berencana mengosongkan Old Trafford.

Poster dan tagar #EmptyOldTrafford pun viral dan berseliweran di dunia maya belakangan ini.

“Jika ada waktu untuk mengosongkan Old Trafford (#EmptyOldTrafford), pertandingan ini lah saatnya, Old Trafford yang kosong dari peluit awal hingga peluit akhir akan membuat para Glazers ketakutan,” tulis warganet dengan nama pengguna @utd_Ben18v3.

“Mungkin ini benar-benar akan memberikan dampak nyata, sudah waktunya bagi kita untuk bersatu dan melantangkan #GlazersOut, sekali lagi dan untuk selamanya,” lanjut warganet tersebut.

Salah satu basis suporter terbesar The Red Devils -julukan Manchester United-, The 1958 menyatakan aski pengosongan Old Trafford dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap kepemilikan Keluarga Glazers terhadap klub. The 1958 mengaku frustrasi terhadap kepemimpinan Keluarga Glazer di tampuk kekuasaan manajemen klub. Dinasti Glazer dinilai menjadi penyebab utama bobroknya performa Manchester United dalam lima tahun terakhir. “Kami hari ini memanggil semua barisan yang sebelumnya memegang tongkat untuk melawan Glazers, mereka yang sudah putus asa dan menyerah, mereka yang pergi dan pindah mendukung klub lain,” bunyi pernyataan The 1958 melalui Twitter resmi mereka. “Mereka yang sudah terlibat protes sejak 2005, kawan-kawan kami dan anggota berpengaruh di fanbase kami, kami mengenal Anda, dan Anda mengenal kami,” sambung pernyataan tersebut. “Kami menghaturkan respek yang masif kepada Anda semua, berdirilah bersama kami sekali lagi untuk berjuang melawan kepemilikan Glazers, bergabunglah kembali dalam perlawanan,” tutup pernyataan resmi The 1958.