HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |00:04 WIB
Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik
Laga West Ham United vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Chelsea)
A
A
A

CHELSEA dibantai West Ham United 1-3 dalam laga pekan ke-2 Liga Inggris 2023-2024. Meski begitu, pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, tetap yakin performa The Blues -julukan Chelsea- akan segera membaik.

Pochettino menjelaskan bahwa kondisi ini hanya permulaan untuk Chelsea. Pelatih asal Argentina itu yakin timnya akan tampil lebih baik di masa depan.

West Ham United vs Chelsea

“Kami harus lebih kuat dalam situasi seperti ini karena kami tahu West Ham bermain lebih ke dalam dan serangan balik serta eksekusi bola mati mereka benar-benar berbahaya,” ujar Pochettino, dilansir dari FourFourTwo, Selasa (22/8/2023).

“Kecewa, tetapi ini baru permulaan. Kami harus percaya pada proses. Saya pikir kami akan menjadi lebih kuat dan pasti akan benar-benar tampil kompetitif,” sambungnya.

Ya, duel West Ham vs Chelsea digelar di London Stadium, London, Minggu 20 Agustus 2023 malam WIB. West Ham mampu unggul cepat atas Chelsea lewat gol Nayef Aguerd di menit ke-7.

