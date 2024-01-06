Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mendoakan Timnas Mesir cepat tersingkir dari Piala Afrika 2023. Pasalnya, Klopp tak mau kehilangan pemain andalannya, Mohamed Salah, terlalu lama karena harus membela Timnas Mesir di ajang itu.

Ya, Mohamed Salah harus menjalani tugas negara dengan membela Timnas Mesir di Piala Afrika 2023. Ajang itu berlangsung pada 14 Januari sampai 12 Februari 2024.

Kepergian Salah ini jelas bukan kabar yang baik bagi Liverpool. Sebab, mereka sedang berjuang merebut gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Kini, Liverpool sedang bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Salah pun berpotensi absen dari Liverpool selama tujuh sampai delapan pertandingan. Hal itu bergantung pada nasib Timnas Mesir di Piala Afrika 2023.

Contoh terdekatnya, The Reds -julukan Liverpool- akan melawan Arsenal pada putaran ketiga Piala FA 2023-2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Kemudian, Liverpool akan menghadapi Fulham di semifinal leg I Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Kamis 11 Januari 2024.

Kondisi ini jelas membuat Klopp harus memutar otaknya. Oleh karena itu, pelatih asal Jerman tersebut ingin Timnas Mesir gugur di fase grup kendati mustahil terjadi. Namun, Klopp juga menegaskan akan mencari cara terbaik untuk menambal kekosongan yang ditinggalkan Salah.

“Bohong jika saya mendoakan mereka beruntung. Mudah-mudahan mereka tersingkir di babak grup, tetapi kemungkinan besar itu tidak mungkin terjadi,” kata Klopp, dilansir dari Goal International, Sabtu (6/1/2024).

“Semoga beruntung dan mudah-mudahan mereka bisa kembali dengan sehat. Saya cukup yakin kami akan menemukan cara untuk menggantikan posisi Salah tetapi kami harus menunjukkannya,” sambungnya.