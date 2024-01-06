Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 Januari 2024 |11:39 WIB
Liverpool Kehilangan Mohamed Salah, Jurgen Klopp: Mudah-mudahan Timnas Mesir Cepat Tersingkir di Piala Afrika 2023!
Jurgen Klopp dan Mohamed Salah kala Liverpool berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mendoakan Timnas Mesir cepat tersingkir dari Piala Afrika 2023. Pasalnya, Klopp tak mau kehilangan pemain andalannya, Mohamed Salah, terlalu lama karena harus membela Timnas Mesir di ajang itu.

Ya, Mohamed Salah harus menjalani tugas negara dengan membela Timnas Mesir di Piala Afrika 2023. Ajang itu berlangsung pada 14 Januari sampai 12 Februari 2024.

Mohamed Salah

Kepergian Salah ini jelas bukan kabar yang baik bagi Liverpool. Sebab, mereka sedang berjuang merebut gelar juara Liga Inggris 2023-2024. Kini, Liverpool sedang bertengger di puncak klasemen Liga Inggris 2023-2024.

Salah pun berpotensi absen dari Liverpool selama tujuh sampai delapan pertandingan. Hal itu bergantung pada nasib Timnas Mesir di Piala Afrika 2023.

Contoh terdekatnya, The Reds -julukan Liverpool- akan melawan Arsenal pada putaran ketiga Piala FA 2023-2024 pada Minggu 7 Januari 2024. Kemudian, Liverpool akan menghadapi Fulham di semifinal leg I Piala Liga Inggris 2023-2024 pada Kamis 11 Januari 2024.

Kondisi ini jelas membuat Klopp harus memutar otaknya. Oleh karena itu, pelatih asal Jerman tersebut ingin Timnas Mesir gugur di fase grup kendati mustahil terjadi. Namun, Klopp juga menegaskan akan mencari cara terbaik untuk menambal kekosongan yang ditinggalkan Salah.

“Bohong jika saya mendoakan mereka beruntung. Mudah-mudahan mereka tersingkir di babak grup, tetapi kemungkinan besar itu tidak mungkin terjadi,” kata Klopp, dilansir dari Goal International, Sabtu (6/1/2024).

“Semoga beruntung dan mudah-mudahan mereka bisa kembali dengan sehat. Saya cukup yakin kami akan menemukan cara untuk menggantikan posisi Salah tetapi kami harus menunjukkannya,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/45/2963966/darwin-nunez-gagal-penalti-di-laga-liverpool-vs-chelsea-jurgen-klopp-pasang-badan-eKC2y0JlK8.jpg
Darwin Nunez Gagal Penalti di Laga Liverpool vs Chelsea, Jurgen Klopp Pasang Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/02/45/2948543/cuma-pimpin-15-laga-legenda-manchester-united-wayne-rooney-resmi-dipecat-sebagai-pelatih-birmingham-city-g8xyksn1zw.jpg
Cuma Pimpin 15 Laga, Legenda Manchester United Wayne Rooney Resmi Dipecat sebagai Pelatih Birmingham City
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/45/2868136/chelsea-dibantai-west-ham-united-1-3-mauricio-pochettino-tetap-yakin-performa-the-blues-membaik-QS2OCJigNR.jpg
Chelsea Dibantai West Ham United 1-3, Mauricio Pochettino Tetap Yakin Performa The Blues Membaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/45/2854973/5-alasan-manchester-united-bakal-menggila-di-musim-2023-2024-nomor-1-hadirnya-amunisi-baru-yVwmncb8ov.jpg
5 Alasan Manchester United Bakal Menggila di Musim 2023-2024, Nomor 1 Hadirnya Amunisi Baru!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633775/pengamat-patrick-kluivert-gabung-timnas-indonesia-di-waktu-yang-salah-mfh.webp
Pengamat: Patrick Kluivert Gabung Timnas Indonesia di Waktu yang Salah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/11/20/logo_sea_games_2025.jpg
Kehilangan 41 Emas, Indonesia Tetap Targetkan Finis 3 Besar di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement