HOME BOLA LIGA INGGRIS

Mohamed Salah Disebut Jadi Penghalang Liverpool Datangkan Kylian Mbappe!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 04 Januari 2024 |04:04 WIB
Mohamed Salah disebut jadi penghalang Liverpool mendatangkan Kylian Mbappe (Foto: Reuters/Carl Recine)
LIVERPOOL - Mohamed Salah disebut jadi penghalang ambisi Liverpool dalam merekrut Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain (PSG). Sebab, The Reds harus mendepak bintangnya itu terlebih dahulu sebelum menggaet striker Timnas Prancis tersebut.

Mbappe sendiri santer dikaitkan dengan kepindahan dari Les Parisiens dalam beberapa tahun ke belakang. Namun, dia berbalik arah pada menit-menit terakhir dengan menolak gabung ke klub Liga Spanyol, Real Madrid, pada 2022.

Kylian Mbappe membuka keunggulan PSG atas Le Havre (Foto: Twitter/@PSG_inside)

Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya menandatangani kontrak baru dengan PSG hingga akhir Juni 2024. Beberapa hari lalu, dilaporkan Liverpool telah menjadi kandidat paling mungkin untuk menggaet Mbappe secara gratis!

Klub yang bermarkas di Stadion Anfield itu diklaim bermimpi menjadikan Mbappe sebagai perekrutan ambisius. Pemain kelahiran Bondy itu sendiri sudah bebas untuk menegosiasikan kontrak dengan klub lain sejak 31 Desember 2023!

Pada Juli 2023, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, memberi sinyal tentang merekrut Mbappe. Tanpa ragu, dia melontarkan pujian setinggi langit untuk Le Petit Obama -julukan sang pemain.

“Saya dapat mengatakan menurut saya dia adalah pemain yang sangat bagus, tetapi kondisi keuangannya tidak cocok untuk kami sama sekali," kata Klopp ketika itu, dikutip dari Sportbible, Kamis (4/1/2024).

Halaman:
1 2
      
