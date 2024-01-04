Xavi Hernandez Blak-blakan Barcelona Tak Mampu Beli Erling Haaland atau Kylian Mbappe!

BARCELONA - Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, mengakui klubnya tidak akan mampu membeli Erling Haaland atau Kylian Mbappe. Namun, dia cukup senang dengan kekuatan saat ini.

Haaland dan Mbappe belakangan menjadi sorotan kancah sepakbola dunia. Dua pemain itu disebut-sebut sebagai penerus rivalitas dua bintang sepakbola dunia, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi.

Dua pemain itu sejatinya bisa dibeli oleh klub lain pada bursa transfer musim dingin atau musim panas nanti. Barcelona bisa saja mengontrak salah satu dari dua pemain itu jika klub menginginkannya.

Namun demikian, Xavi mengakui Blaugrana tidak akan mampu secara finansial untuk membeli pemain-pemain itu. Akan tetapi, dia tak menutup pintu untuk dua bintang tersebut.

“Haaland atau Mbappe? Kami tidak bisa memikirkan Haaland atau Mbappe untuk bergabung dengan Barca sekarang," papar Xavi, dikutip dari cuitan jurnalis olahraga sekaligus pakar transfer sepak bola Eropa, Fabrizio Romano (@FabrizioRomano), Kamis (4/1/2024).

"Sayangnya kami tidak mampu membeli pemain-pemain ini,” sambung pria asal Spanyol itu.