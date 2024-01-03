Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Frenkie de Jong Tepis Rumor Hengkang dari Barcelona

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |05:29 WIB
Frenkie de Jong Tepis Rumor Hengkang dari Barcelona
Frenkie de Jong membantah akan tinggalkan Barcelona di bursa transfer musim dingin 2024 (Foto: Reuters/Pablo Morano)
A
A
A

BARCELONA - Frenkie de Jong menepis rumor akan hengkang dari Barcelona pada bursa transfer musim dingin 2024. Dia mengaku masih betah bersama klub raksasa Catalan tersebut.

De Jong santer dikabarkan pindah ke Manchester United pada musim panas 2022. Pasalnya, mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, memasukkannya dalam daftar perburuan pemain yang akan dibawanya ke Old Trafford.

Frenkie de Jong

Namun, walau terus dikejar oleh raksasa Liga Inggris tersebut, de Jong menunjukkan keinginannya untuk tetap bertahan di Barcelona. Gelandang asal Belanda itu gigih dengan pendiriannya dan terbukti tidak ke mana-mana usai bursa transfer tersebut ditutup.

Akan tetapi, sampai saat ini Iblis Merah dilaporkan masih ingin mendapatkan de Jong karena performa yang tak kunjung membaik. Dia dianggap sebagai kepingan puzzle terakhir untuk menyempurnakan skema ten Hag.

Meski begitu, de Jong kembali menunjukkan ketegasannya. Setelah empat tahun di Barcelona, dia masih ingin di sana karena belum mencapai semua mimpinya.

“Saya berada di klub yang selalu saya inginkan, tempat yang saya impikan. Saya belum memenangkan trofi yang ingin saya menangkan dan saya belum menjadi pemain yang saya inginkan," ucap de Jong, dikutip dari Sports Mole, Rabu (3/1/2024).

Halaman:
1 2
      
