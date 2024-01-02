Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Cuma Pimpin 15 Laga, Legenda Manchester United Wayne Rooney Resmi Dipecat sebagai Pelatih Birmingham City

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 02 Januari 2024 |19:01 WIB
Wayne Rooney resmi dipecat sebagai pelatih Birmingham City. (Foto: Birmingham City)
A
A
A

LEGENDA Manchester United, Wayne Rooney, resmi dipecat dari kursi pelatih Birmingham City. Dengan begitu, dia hanya memimpin 15 laga Birmingham City.

Pengumuman pemecatan Rooney disampaikan langsung oleh Birmingham City di akun Instagram resminya, Selasa (2/1/2024). Padahal, Rooney baru mengambil alih kendali di St Andrew's pada Oktober 2023.

Wayne Rooney

Namun, Rooney telah membayar harga yang harus dibayar atas serangkaian hasil buruk di Birmingham City. Tim itu mendapat sembilan kekalahan dan koleksi hanya 10 poin dari kemungkinan 45 angka.

"Pernyataan klub: Birmingham City hari ini telah berpisah dengan Manajer, Wayne Rooney, dan Pelatih Tim Utama, Carl Robinson," tulis pernyataan resmi Birmingham City di akun Instagramnya, @bcfc, Selasa (2/1/2024).

Birmingham City sempat menempati tempat playoff ketika Rooney ditunjuk sebagai penerus John Eustace. Namun, mereka kini duduk di peringkat 20 klasemen Divisi Championship 2023-2024 dengan hanya selisih enam poin yang memisahkan mereka dari zona degradasi.

Halaman:
1 2
      
