MANCHESTER – Gelandang Brighton & Hove Albion, Pascal Gross, menjadi aktor penting dalam kemenangan timnya dengan skor 2-1 atas Manchester United di pekan pertama Liga Inggris 2022-2023. Mendapati kondisi ini, Gross ogah cepat berpuas diri karena sejatinya dia ingin mencetak gol lebih banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, pertandingan antara Man United vs Brighton berlangsung di Old Trafford, Inggris, Minggu 7 Agustus 2022 malam WIB. Setan Merah -julukan Manchester United- mendominasi pertandingan sejak awal. Namun, The Seagulls -julukan Brighton- justru berhasil mencuri dua gol lebih dulu.

Kemenangan Brighton didapat melalui brace dari Pascal Gross (30’ dan 39’) yang berhasil mengoyak gawang David De Gea. Sementara itu, Manchester United hanya bisa membalas satu gol lewat gol bunuh diri Alex Mac Allister (68’).

Selain mencetak brace, Gross juga menjadi man of the match laga Man United vs Brighton. Namun, ia mengakui masih ingin mencetak lebih banyak gol untuk Brighton.

“Saya ingin mencetak lebih banyak gol melawan tim lain, termasuk melawan Manchester United!” tegas Gross, dilansir dari laman resmi Brighton, Senin (8/8/2022).

Selain itu, Gross juga merasa bahwa kemenangan timnya atas Setan Merah merupakan yang terbaik di awal musim ini. Sebab, mereka sukses mengalahkan tim besar di kandangnya sendiri. “Saya tidak bisa meminta lebih dari itu. Tiga poin dari kandang melawan Man United, di pertandingan kandang pertama mereka, jadi itu adalah kemenangan besar bagi kami," kata Gross. "Kami bermain bagus, rencana permainannya sangat bagus, dan kami berpegang teguh pada itu. Kami memiliki peluang dan kami klinis untuk mencetak gol," cetus pemain asal Jerman itu. “Itu selalu sulit di Old Trafford jika kami mendapat 2-1 dan 25 menit terakhir sulit. Kami harus menggali, kami harus bertahan sebagai sebuah tim. Akan ada saat-saat sulit tetapi saya pikir kami tampil sangat baik sebagai sebuah unit hari ini," tandasnya.