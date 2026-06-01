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Arsenal Buru Bintang AS Roma Seharga 50 Juta Euro, Nico Paz Bertahan di Como 

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |03:38 WIB
Arsenal Buru Bintang AS Roma Seharga 50 Juta Euro, Nico Paz Bertahan di Como 
Manu Kone (Instagram/@manu_kne)
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JAKARTA - Arsenal dikabarkan segera menyepakati transfer Manu Kone dengan AS Roma. Sementara Nico Paz lebih memilih bertahan di Como 1907 ketimbang kembali ke Real Madrid. 

1. Arsenal Buru Kone

Melansir laman Football Italia, Rabu (17/6/2026), Arsenal dilaporkan telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Manu Koné. Klub London itu sedang berupaya menyelesaikan kesepakatan dengan Roma sebelum akhir bulan ini. Gelandang Prancis tersebut diidentifikasi sebagai target utama Mikel Arteta di lini tengah musim panas ini.

Menurut Gazzetta dello Sport, melalui CalcioMercato, Koné, yang saat ini membela Prancis di Piala 2026, dipahami sangat menyukai kepindahan ke Liga Premier. Ia dinilai lebih memilih Arsenal daripada Atletico Madrid dan Inter Milan, yang telah memantaunya secara ekstensif musim lalu.

"Juara bertahan Liga Inggris dan finalis Liga Champions tersebut mewakili tantangan yang tepat yang dicari pemain Prancis itu, meskipun pihak manajemennya tidak terburu-buru untuk memaksakan penyelesaian selama Piala Dunia masih berlangsung," tulis laporan itu, dikutip Kamis (18/6/2026).

Roma mempertimbangkan penjualan Koné karena tenggat waktu UEFA memaksa mereka untuk bertindak sebelum mengejar Greenwood

Roma perlu menghasilkan keuntungan modal yang signifikan sebelum 30 Juni untuk memenuhi perjanjian penyelesaian dengan UEFA mereka. Di saat Borussia Dortmund dan Aston Villa  belum mengajukan tawaran konkret untuk Matias Soulé, bisa jadi penjualan Koné menjadi solusi. 

Roma meminta €50 juta untuk gelandang tersebut. Ini artinya, Roma akan menghasilkan keuntungan sekitar €38 juta mengingat nilai buku residualnya Kone sekitar €12 juta.

Gasperini siap menyetujui penjualan tersebut. Nantinya, dana yang didapat akandialokasikan untuk mengejar Mason Greenwood dan berpotensi Crysencio Summerville. Sementara Ismael Koné dari Sassuolo telah diidentifikasi sebagai pengganti lini tengah yang ideal jika kesepakatan tersebut terwujud.

 

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