JUVENTUS selangkah lagi membawa pulang mantan pemain mereka, Paul Pogba, ke Stadion Allianz. Sekarang, negosiasi antara Juventus dan Paul Pogba memasuki tahap akhir, yakni membahas rincian nilai kontrak.

Sebagaimana diketahui, Manchester United resmi berpisah dengan Paul Pogba per 1 Juli 2022. Jebolan akademi Manchestter United itu angkat koper dari Old Trafford usai tidak memperpanjang kontraknya yang habis per 30 Juni 2022.

Juventus menjadi tim yang paling serius ingin mendatangkan Paul Pogba. Pemain berusia 29 tahun itu pun dikabarkan tertarik dengan tawaran mantan klubnya tersebut.

Seperti dikabarkan Football Italia, Kamis (23/6/2022), Paul Pogba pun mulai memberikan respons. Ia akan segera berjumpa perwakilan Juventus untuk membahas kontraknya.

Untuk saat ini, pemain berpaspor Prancis tersebut masih membahas durasi kontrak. Ia memiliki opsi akan menerima kontrak berdurasi empat tahun, atau tiga tahun dengan opsi perpanjangan.

II Polpo –julukan Paul Pogba– kemudian bakal melakukan tes medis bersama I Bianconeri pada awal bulan depan. Ia diperkirakan akan menjalaninya pada periode 5 hingga 8 Juli 2022 mendatang.

Jika resmi membela Juventus, ini akan menjadi kedua kali Paul Pogba berseragam tim asal Kota Turin tersebut. Sebelumnya, Pogba pernah merasakan berseragam Juventus selama empat musim (2012-2016). Di periode pertama membela Juventus, Paul Pogba mengemas 34 gol dan 40 assist dari 177 pertandingan .Dalam periode tersebut Paul Pogba menghadirkan empat trofi Liga Italia beruntun untuk publik Kota Turin. Rekam jejak positifnya bersama Juventus tentu menguatkan klub itu tidak akan kesulitan untuk memboyong Paul Pogba. Hal tersebut memperbesar kemungkinan Pogba dapat segera beradaptasi dengan Juventus.