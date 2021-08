GIANYAR - Penggawa Bali United, Gavin Kwan Adsit, memberikan komentar jelang laga timnya menghadapi Persik Kediri di partai pembuka Liga 1 2021-2022 akhir pekan ini. Gavin mengaku senang menyambut laga perdana timnya musim ini.

Terlebih, Bali United akan memainkan pertandingan di Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK). Menurutnya, Stadion GBK adalah pilihan tepat dari operator pelaksana kompetisi untuk dijadikan sebagai laga pembuka.

“Saya senang bisa bermain di Stadion GBK, karena Stadion yang besar juga meskipun tanpa penonton. Tapi saya pikir lapangan bagus, lingkungan nyaman, keamanan juga lebih ketat, tinggal protokol kesehatan diterapkan nantinya," ujar Gavin Kwan dilansir dari laman resmi Bali United, Selasa (24/8/2021).

"Bagi saya pilihan tepat Stadion ini dijadikan laga pembuka untuk Liga 1 musim ini. Saya berharap semua suporter untuk menonton dari rumah agar pelaksanaan kompetisi ini berjalan lancar," lanjutnya.

Gavin juga berharap para suporter bisa ikut patuh pada peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya untuk tidak datang langsung ke stadion dan menyaksikan pertandingan dari layar kaca.

“Saya berharap suporter bisa terhibur menonton dari rumah di tengah situasi pandemi ini. Tetap menjaga kesehatan agar LIga 1 ini bisa berlanjut jangka panjang untuk semua pihak yang terlibat dalam sepak bola Indonesia,” harap Gavin Kwan.

Seperti diketahui, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku penyelenggara kompetisi telah merilis sejumlah laga perdana Liga 1 2021-2022. Sebanyak enam tim akan saling berhadapan akhir pekan ini.

Pertandingan pembuka akan mempertemukan Bali United vs Persik Kediri. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada pukul 19.00 WIB.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya yang sudah pasti akan dimainkan adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Laga Persipura Jayapura vs Persita Tangeran akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB. Sementara pertandingan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 29 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.