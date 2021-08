GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, memberikan komentar terkait kompetisi Liga 1 2021-2022 yang akan bergulir dalam waktu dekat ini. Seperti diketahui, setelah mendapat izin penyelenggaraan, kompetisi dipastikan akan digelar pada 27 Agustus mendatang.

“Terima kasih untuk pihak Kepolisian atas izin yang diberikan. Sepak bola bisa hidup kembali, saya ucapkan terima kasih," ujar Teco dilansir dari laman resmi Bali United, Selasa (24/8/2021).

"Tim sudah tunggu untuk kembali bermain di lapangan setelah lama tidak berlaga. Saya pikir semua pemain akan punya semangat saat Liga 1 kembai terlaksana,” lanjutnya.

Jawara Liga 1 2019 ini akan menghadapi Persik Kediri selaku tim promosi sekaligus juara Liga 2 2019 lalu. Sejauh ini, Teco optimis timnya bisa meraih hasil maksimal siapapun lawan yang akan mereka hadapi.

“Persik Kediri adalah tim yang sudah lama ada di Indonesia. Tim yang berhasil menjadi juara Liga 2 2019 lalu, tentu kami harus respek dengan mereka setelah lama tidak ada pertandingan di Indonesia," sambung Teco.

"Bali United pastinya ingin menang buat suporter yang menikmati meskipun hanya menonton dari rumah. Pastinya tim punya semangat lebih buat raih hasil maksimal di laga pertama, baik hadapi Persik atau tim lainnya,” ujar dia.

Saat ini pasukan Serdadu Tridatu tengah mempersiapkan diri menghadapi laga perdana yang berlangsung akan direncanakan di Jakarta. Fadil dan kolega akan meraih hasil maksimal di lapangan hijau demi memantapkan diri mereka menyambut kompetisi Liga 1 2021-2022.

Sebagai catatan, laga pembuka yang mempertemukan Bali United vs Persik Kediri akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada pukul 19.00 WIB.

Sejauh ini, PT Liga Indonesia Baru (LIB) pun baru menetapkan tiga pertandingan awal. Direktur Operasional PT LIB, Sudjarno, menjelaskan pertimbangan PT LIB baru merilis tiga jadwal pertandingan karena menyesuaikan kondisi masing-masing tim.

Selain pertandingan pembuka antara Bali United vs Persik Kediri, dua partai lainnya yang sudah pasti akan dimainkan adalah Persipura Jayapura vs Persita Tangerang dan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh.

Laga Persipura Jayapura vs Persita Tangeran akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB. Sementara pertandingan Bhayangkara FC vs Persiraja Banda Aceh digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Minggu 29 Agustus 2021 pukul 19.00 WIB.