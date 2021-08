ROMELU Lukaku akhirmya resmi kembali gabung Chelsea. Kepastian itu diumumkan Chelsea di media sosial Instagram mereka, @chelseafc. Dalam unggahan itu bertuliskan: “Selamat Kembali Pulang, Romelu Lukaku!”

Akun resmi Chelsea menampilkan video persembahan untuk menyambut Romelu Lukaku. Dalam video tersebut dikisahkan masa-masa Lukaku yang sempat membela Chelsea pada 2011 silam.

Romelu Lukaku dikonfirmasi bergabung dengan tim asuhan Thomas Tuchel dengan kontrak permanen selama lima tahun atau hingga 30 Juni 2026. Ia didatangkan dari Inter Milan seharga 115 juta euro atau setara Rp1,9 triliun rupiah.

Hal ini menjadi nilai transfer terbesar dalam sejarah Liga Italia. Ia pun akan menerima 12 juta euro bersih per musim plus tambahan sebagai gaji per tahunnya.

Romelu Lukaku merupakan pemain yang pernah membela Chelsea dalam kurun 2011-2014. Sayangnya Romelu Lukaku gagal bersinar dan lebih banyak dipinjamkan ke klub lain seperti ke West Bromwich Albion (WBA) dan Everton.

Setelah itu, Romelu Lukaku dipermanenkan ke Everton pada musim panas 2014. Setelah tampil oke bersama Everton, Romelu Lukaku diboyong Manchester United pada 2017. Dua musim di Manchester United, Romelu Lukaku hengkang ke Inter Milan dan bertahan hingga musim panas 2019. Karena itu, Romelu Lukaku pun bangga dengan kepulangannya dan ingin memberikan yang terbaik untuk klub asal London ini. “Saya senang, diberkati untuk kembali ke klub yang luar biasa ini. Saya telah mendukung Chelsea sejak kecil," ucap Romelu Lukaku dikutip dari akun Twitter pribadi pakar transfer Italia, @FabrizioRomano. "Cara klub berjalan sangat sesuai dengan ambisi saya dan saya baru saja memenangkan trofi Liga Italia. Kesempatan ini datang di waktu yang tepat dan kita bisa meraih banyak kesuksesan bersama,” tutup Romelu Lukaku.