ROMA – Transfer Granit Xhaka dari Arsenal ke AS Roma dilaporkan terancam gagal. Hal tersebut dikarenakan AS Roma tidak bisa memenuhi harga yang diminta Arsenal untuk pemain asal Swiss itu.

Sepanjang musim panas ini, Xhaka memang gencar dihubungkan dengan raksasa Italia, AS Roma. Pemain asal Swiss itu memang hampir menyelesaikan kepindahannya ke klub asuhan Jose Mourinho. Namun, kini kabarnya terancam gagal karena proses negosiasi dengan Arsenal yang tidak berjalan mulus.

Menurut laporan dari Il Tempo, Senin (26/7/2021), mengenai negosiasi semuanya telah berhenti. AS Roma tidak bersedia memenuhi permintaan harga Arsenal sebesar 20 juta euro atau sebesar Rp340 miliar.

Sementara itu, Xhaka diyakini sudah lebih dulu menjalin kesepakatan pribadi dengan AS Roma berupa kontrak empat tahun dan gaji 2,5 juta euro per musim. Pemain berusia 28 tahun itu diklaim sangat ingin pindah dari Arsenal dan bergabung bersama Giallorossi –julukan AS Roma. Bahkan kabarnya, dia rela menerima pengurangan gaji demi melancarkan proses kepindahannya.

Hingga kini masih belum diketahui pasti apakah AS Roma bakal menyerah dari pengejaran Xhaka atau berusaha merayu Arsenal. Mourinho mungkin harus menyiapkan opsi lain untuk meningkatkan lini tengahnya jika kesepakatan ini gagal terwujud.

Xhaka sendiri akan kembali berlatih di Arsenal dan ingin masa depannya diselesaikan dengan cepat. Meskipun kontraknya tersisa dua tahun, nampaknya sang pelatih Arsenal, Mikel Arteta masih membutuhkan jasa nya di Emirates. Ia kerap menjadi andalan di Arsenal pada musim lalu. Xhaka juga bermain apik saat membela Swiss berlaga di Piala Eropa 2020 sebelum dikalahkan Spanyol di perempatfinal. Sebelum bermain di Arsenal pada 2016, Xhaka sebelumnya memperkuat klub Bundesliga, Borussia Monchengladbach. Pemain berusia 28 tahun itu telah mengoleksi 13 gol dan 20 assist dalam 220 pertandingan bersama Arsenal.