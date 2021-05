BARCELONA kabarnya fokus mengejar tanda tangan penyerang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Menurut laporan The Sun, karena fokus mendatangkan Erling Haaland, manajemen Barcelona tak lagi tertarik melanjutkan kerja sama dengan sang megabintang, Lionel Messi.

Kondisi di atas yang coba dimanfaatkan manajemen Manchester City. Menurut The Sun, The Citizens –julukan Manchester City– bisa mendapatkan Lionel Messi jika memberikan gaji 500.000 pounds atau sekira Rp10 miliar per minggu.

Peluang Manchester City mendapatkan tanda tangan Lionel Messi sangat besar. Sebab, menurut laporan media-media Spanyol dan Argentina, Lionel Messi masih tertarik berkiprah di Eropa sampai dua tahun ke depan.

Setelah itu, Lionel Messi akan melanjutkan karier di Amerika Serikat. Dengan gabung Manchester City, Lionel Messi dapat berkarier di Amerika Serikat.

Sekadar informasi, City Football Group (Konsorsium yang dipunyai pemilik Manchester City) membawahi sejumlah klub sepakbola di seluruh dunia. Salah satunya adalah New York City FC yang eksis di Liga Sepakbola Amerika Serikat (MLS).

Di Amerika Serikat, Lionel Messi pun bisa bekerja sama dengan sahabatnya, Luis Suarez. Baru-baru ini, Luis Suarez mengaku ingin melanjutkan karier di Amerika Serikat suatu hari nanti.

Kepergian Lionel Messi bisa dibilang ada plus minus bagi Barcelona. Plusnya, mereka bisa irit dalam segi pengeluaran, mengingat La Pulga –julukan Lionel Messi– mempunyai gaji yang fantastis. Saat ini, Lionel Messi mempunyai gaji 1 juta pounds atau setara Rp20 miliar per pekan. Dengan kepergian Lionel Messi, manajemen Barcelona dapat menggunakan gaji Lionel Messi untuk mendatangkan pemain-pemain top, salah satunya Erling Haaland. Minusnya, kepergian Lionel Messi membuat Barcelona bisa ditinggalkan sponsor. Sejumlah sponsor ditengarai berani menaruh produk mereka karena keberadaan Lionel Messi di tubuh Barcelona. Karena itu, menarik menanti kelanjutan masa depan Lionel Messi. Jadi, Lionel Messi bertahan di Barcelona atau pindah ke Manchester City?