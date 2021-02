BARCELONA – Kontrak Lionel Messi di Barcelona selama empat tahun dilaporkan lebih 500 juta euro. Angka tersebut terkuak setelah adanya dokumen rincian kontrak sang megabintang yang bocor dan diungkap media Spanyol.

Pemain berusia 33 tahun tersebut akan mengakhiri kontraknya di Barcelona pada Juni 2021 mendatang. Sebelum kariernya berakhir, surat kabar Spanyol, El Mundo melaporkan nilai kontrak Messi bersama Barcelona 555 juta euro atau setara Rp9,3 triliun.

Total kontrak Messi dijabarkan dalan salinan dokumen rahasia setebal 30 halaman. Salinan tersebut memaparkan gaji tetap tetap Messi, hak citra, variabel serta pajak yang harus dibayar Barcelona untuk sang ikon Camp Nou.

Kontrak Messi rata-rata bernilai hingga 139 juta euro plu bonus atau setara Rp2,3 triliun per tahun. Laporan ESPN menjabarkan bahwa, Lionel Messi akan menerima 4 euro atau setara Rp67 ribu per detik dan 265 euro atau setara 4,6 juta per menit.

Barcelona merilis pernyataan untuk membantah membocorkan dokumen. Mereka juga dan mengancam akan mengambil tindakan hukum atas El Mundo.

"Mengingat informasi yang diterbitkan hari ini di surat kabar El Mundo, sehubungan dengan kontrak profesional yang ditandatangani antara FC Barcelona dan pemain Lionel Messi, klub menyesali publikasinya, karena itu adalah dokumen pribadi yang diatur oleh prinsip kerahasiaan antara para kedua pihak,” isi pernyataan Barcelona mengutip The Sun, Selasa (2/2/2021).

"FC Barcelona dengan tegas menyangkal tanggung jawab apa pun atas publikasi dokumen ini, dan akan mengambil tindakan hukum yang sesuai terhadap surat kabar El Mundo, atas segala kerusakan yang mungkin ditimbulkan akibat publikasi ini.” FC Barcelona juga menyatakan dukungan mutlaknya untuk Lionel Messi, terutama dalam menghadapi segala upaya untuk mendiskreditkan citranya, dan merusak hubungannya dengan entitas tempat ia bekerja untuk menjadi pemain terbaik di dunia dan dalam sejarah sepakbola," tambahnya. Messi pada musim panas 2020 menyatakan ingin hengkang dari Barcelona. Namun, kepergiannya terganjal karena nilai pelepasan kontrak yang sebesar 700 juta euro atau setara Rp12 triliun. Dengan masa kontrak yang akan habis pada Juni tahun ini, dua klub menjadi favorit tempat berlabuh Messi. Keduanya adalah Paris Saint-Germain dan Manchester City. Messi dalam wawancara pernah mengatakan bahwa dia tertarik menjalani kehidupan di Amerika Serikat.