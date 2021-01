MANCHESTER – Masa depan Paul Pogba bersama Manchester United hangat dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir. Gelandang berjuluk II Polpo –julukan Pogba– itu diberitakan sejumlah media Inggris akan meninggalkan Stadion Old Trafford pada Januari 2021.

Juventus disebut-sebut akan jadi pelabuhan selanjutnya bagi gelandang berpaspor Prancis tersebut. Namun, kepergian Pogba tak terlalu diratapi lama oleh manajemen Man United.

Sebab, manajemen Man United kabarnya sedang memburu dua nama sekaligus, yang mana salah satunya akan mendarat di Stadion Old Trafford. Menurut laporan media asal Prancis, Le10Sport, Man United memburu tanda tangan gelandang Stade Brest 29, Romain Faivre.

(Romain Faivre diburu Man United)

Gelandang jebolan akademi AS Monaco ini gagal bersinar bersama Les Rouge et Blancs –julukan Monaco. Pesepakbola keturunan Prancis-Aljazair ini hanya mencatatkan empat penampilan bersama tim senior AS Monaco.

Gagal bersama Monaco, Romain Faivre memutuskan pindah ke Stade Brest pada musim panas 2020. Bersama Stade Brest, Romain Favre tampil brilian.

Musim ini saja dari 19 penampilan di Liga Prancis 2020-2021, Romain Faivre mengoleksi empat gol dan tiga assist. Gelandang 180 sentimeter ini diprediksi banyak pihak dapat menggantikan peran Pogba di Man United.

Bagaimana dengan Pedro Goncalves? Menurut ibTimes, Man United coba mendaratkan gelandang 22 tahun tersebut. (Pedro Goncalves, mesin gol Sporting Lisbon) Pedro Goncalves dipercaya dapat menjadi senjata mematikan bagi Setan Merah. Sebab, Pedro Goncalves dapat tampil di sejumlah posisi. Mulai dari gelandang sentral, gelandang serang, winger kanan hingga winger kiri. Secara produktivitas, Pedro Goncalves pun bisa jadi andalan Man United untuk mengoyak jala gawang lawan. Dari 12 penampilan Liga Portugal 2020-2021 saja, Pedro Goncalves mengemas 11 gol! Catatan itu membuat Pedro Goncalves tercatat sebagai top skor sementara Liga Portugal 2020-2021. Fans Man United pun seakan melihat sosok Pedro Goncalves seperti Bruno Fernandes. Sebelum gabung Man United, Bruno Fernandes merupakan mesin gol Sporting Lisbon. Hebatnya, status itu pun dilanjutkan Bruno Fernandes bersama Man United.