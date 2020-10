VITORIA GASTEIZ – Barcelona lagi-lagi gagal memetik kemenangan di pertandingan Liga Spanyol 2020-2021. Hasil imbang yang didapatkan Barcelona ketika bertandang ke markas Deportivo Alaves pada Minggu (1/11/2020) dini hari WIB semakin memperpanjang tren buruk klub tersebut di Liga Spanyol.

Hasil imbang di laga kontra Alaves itu telah membuat Barcelona kini sudah tak merasakan kemenangan lagi di empat laga terakhir mereka di Liga Spanyol 2020-2021. Tentu itu adalah hasil yang sangat buruk, terlebih dua di antaranya Barcelona justru menelan kekalahan.

Gara-gara hasil mengecewakan di empat laga tersebut, kini Blaugrana menempati peringkat ke-12 pada klasemen sementara Liga Spanyol 2020-2021. Dari enam laga yang sudah dilalui, Barcelona nyatanya baru bisa mengumpulkan delapan poin saja.

