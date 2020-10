MADRID – Real Madrid sukses melibas Huesca dengan skor 4-1 di laga lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021 pada Sabtu 31 Oktober 2020 malam WIB kemarin. Kemenangan itu menjadi sangat spesial untuk Eden Hazard karena ia akhirnya masuk ke starting XI usai sebelumnya absen karena cedera.

Cedera memang telah menjadi masalah utama Hazard semenjak dibeli Madrid dari Chelsea pada musim panas 2019 kemarin. Pemain asal Belgia itu lebih banyak absen ketimbang bermain untuk Madrid.

Laga melawan Huesca saja menjadi pertandingan ke-24 Hazard bersama Madrid di berbagai kompetisi. Jadi, kembali bermainnya Hazard di pertandingan Madrid vs Huesca menjadi momen yang membahagiakan untuk winger berusia 29 tahun tersebut.

392 - Eden Hazard has scored his second goal for @realmadriden in all competitions (24 appearances), the first one since October 2019 against Granada in @LaLigaEN, 392 days ago. Missile. pic.twitter.com/AflonuTcI5— OptaJose (@OptaJose) October 31, 2020