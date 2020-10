MACNHESTER – Gelandang Manchester United, Juan Mata dikabarkan telah menolak tawaran besar untuk bergabung dengan klub Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya. Pemain asal Spanyol itu memilih bertahan karena ingin mengangkat trofi bersama Setan Merah,

Mata sejuah ini belum diturunkan Ole Gunnar Solskjaer di Liga Inggris 2020-2021. Dia menjadi andalan Man United selama berlaga di Piala Liga Inggris.

Saat ini, Solskjaer kerap menurunkan Fred, Bruno Fernandes, Paul Pogba, Nemanja Matic dan Donny van de Beek secara bergantian di Liga Inggris. Namun, saat diturunkan di Piala Liga Inggris, Mata bermain apik.

Pada dua laga di Liga Inggris Mata menjadi Man of the Match. Dia bahkan mencetak gol saat melawan Brighton and Hove Albion.

Media Spanyol, AS mengklaim sebuah klub dari Arab Saudi menawarkan Mata meninggalkan Old Trafford. Laporan menyebutkan kontrak pertama bernilai 16 juta euro. Namun, agen dan ayah Mata menolaknya, meski ada kenaikan gaji hingga 20 juta euro.

Terlepas dari bayaran besar yang ditawarkan, Mata bersikeras dia akan tetap bersama Setan Merah. Dia akan berjuang di skuad utama Solskjaer.

Man United sendiri dalam kondisi menurun di Liga Inggris musim ini. Mereka mengalamai kekalahan dalam laga perdana melawan Crystal Palace dengan skor 3-1, dan dibantai Tottenham Hotspur 6-1. Meski begitu, laporan AS menyebutkan, Mata bersikeras bertahan di Old Trafford. Dia sangat ingin memenangkan gelar pada musim ini. Mata memiliki sisa satu tahun pada kontraknya saat ini. Namun, dia memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan. Solskjaer berbicara usai timnya mengalahkan Brighton memuji Mata. Dia mengatakan bahwa pengalaman sang pemain sangat membantu Man United. "Ketenangan dan pengalamannya (sangat penting) untuk tim muda. Dia anggota skuad yang sangat berharga dan profesional. Tidak pernah mudah untuk memberitahunya saat dia tidak bermain,” kata Solskjaer. "Dia adalah contoh untuk dilihat semua pemain, bagaimana Anda berperilaku dan bagaimana Anda tampil ketika Anda mendapat kesempatan," lanjutnya.