MADRID – Atletico Madrid harus puas berbagi poin dengan Villarreal dikarenakan pertandingan mereka berakhir imbang 0-0 di laga lanjutan La Liga Spanyol 2020-2021 yang berlangsung pada Sabtu (3/10/2020) malam WIB. Pertahanan Villarreal yang cukup ketat membuat Atletico pada akhirnya kesulitan untuk mencetak satu pun gol pada laga tersebut.

Padahal pelatih Atletico, Diego Simeone sudah menurukan duet Luis Suarez dan Joao Felix di lini depan timnya sejak awal pertandingan. Namun, duet maut baru Atletico tersebut nyatanya tak bisa berbuat banyak di hadapan pertahanan Villarreal.

Dari segi statistik, Atletico sebenarnya mampu sedikit menguasai jalannya pertandingan. Jumlah peluang yang diciptakan tim berjuluk Los Rojiblancos itu pun cukup banyak, yakni 14 kesempatan.

