BARCELONA – Raksasa asal Catalan, Barcelona merelakan pemain mereka, Ousmane berganti seragam Manchester United dengan status pemain pinjaman. Hanya saja, tim berjuluk Blaugarana itu mengajukan satu syarat.

Dembele didatangkan Barcelona dari klub asal Jerman, Borussia Dortmund pada 2017 dengan total nilai transfer 135 juta pounds atau sekira Rp2,5 triliun. Namun, pemain berusia 23 tahun itu kerap cedera, dia juga minim bermain di musim lalu, dengan hanya tampil sembilan pertandingan di semua kompetisi.

Dengan alasan itu, Barcelona ingin menjual Dembele. Sang pemain dikabarkan juga tidak masuk rencana Koeman, yang ingin mendatangkan Memphis Depay dari Olympique Lyon.

Baca juga: Man United Kerahkan Pogba Gaet Ousmane Dembele

Namun, dana Barcelona saat ini tidak cukup untuk mendapatkan Depay. Mereka sebelumnya telah melepas Arturo Vidal dan Luis Suarez, namun dana penjualan kedua pemain itu belum cukup.

Jurnalis spesialis transfer pemain sepakbola, Fabrizio Romano Sky Sports, mengklaim bahwa Dembele selalu mengatakan tidak terkait kepindahannya secara permamen atau dengan status peminjaman.

Romano dalam laporan tambahannya menjelaskan bahwa situasi saat ini tergantung Man United untuk meyakinkan Dembele. Setan Merah sendiri hanya berniat meminjam Dembele, sementara meminta kesepakatan permanen.

Laporan terbaru menurut media Inggris, The Sun Barcelona kini berubah pikiran. Mereka merelakan Dembele mendarat di Old Trafford dengan status peminjaman. Namun, Barca meminta seluruh gaji Dembele sebesar 210 ribu pounds atau setara Rp4 miliar per pekan dibayar Man United.

Man United mengalihkan buruannya kepada Dembele karena kesulitan mendapatkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Klub asal Jerman itu bersikeras tidak mau menurunkan nilai transfer Sancho sebesar 108 juta pounds atau setara Rp2 triliun. Sementara bursa transfer musim akan segera ditutup pada Senin 5 Oktober 2020.

Sejauh ini, Man United hanya mendatangkan Donny van de Beek dari Ajax. Pemain berusia 23 tahun itu telah menandatangani kontrak selama lima tahun berseragam Man United.