BARCELONA – Fans Barcelona lagi-lagi menyambangi Stadion Camp Nou untuk meminta agar pihak klub tak melepaskan Lionel Messi di bursa transfer musim panas 2020. Mereka mendukung Messi untuk tetap bertahan karena merasa pentingnya sosok pemain tersebut untuk Barcelona.

Tentunya untuk membuat Messi bertahan tidaklah mudah. Sebab kali ini untuk pertama kalinya Messi sendiri yang ingin pergi dari Barcelona. Kapten Barcelona dikabarkan sudah mengirimkan surat untuk pergi pada Rabu 26 Agustus 2020 dini hari WIB kemarin.

Banyak pihak yang merasa keinginan Messi untuk pergi dari Barcelona karena merasa kecewa dengan para petinggi Barcelona, terutama sang presiden, Josep Maria Bartomeu. Bartomeu disebut-sebut jadi biang keladi Messi sampai ingin hengkang dari Barcelona.

A group of fans entered Camp Nou as a group. Security personnel couldn't stop them. They go for Bartomeu who is inside. Tension around Camp Nou premises. The Mossos d'Esquadra [police] had to intervene.pic.twitter.com/8fSFntTeDV— Barca Times Media 🎥 (@MediaBarcaTimes) August 26, 2020