LISBON – Neymar Jr terlihat terpukul setelah Paris saint-Germain (PSG) dikalahkan Bayern Munich 0-1 di final Liga Champions 2019-2020 yang dilangsungkan di Estadio da Luz, Senin (24/8/2020) dini hari WIB. Kelar pertandingan, pesepakbola berpaspor Brasil itu terlihat menangis dan coba ditenangkan sejumlah pemain PSG.

Bahkan bek andalan Bayern Munich, David Alaba, coba menenangkan top skor Liga Champions 2014-2015 tersebut. Neymar memiliki beban besar ketika didatangkan PSG dari Barcelona pada musim panas 2017.

A heartbroken Neymar had to be consoled after the whistle 💔 pic.twitter.com/z6zFbBg9A1 — B/R Football (@brfootball) August 23, 2020