LISBON - Neymar Jr berpotensi tidak bisa tampil di final Liga Champions 2019-2020 karena kedapatan bertukar kaus setelah Paris Saint-Germain (PSG) menang atas RB Leipzig di semifinal turnamen tersebut.

Bintang asal Brasil itu melanggar protokol UEFA yang melarang para pemain untuk bertukar jersey usai pertandingan karena pandemi virus corona. Neymar tertangkap kamera sedang bertukar jersey dengan Marcel Halstenberg usai PSG menang dengan skor 3-0 di Stadion Da Luz, Lisbon, pada Rabu (19/8/2020) dini hari WIB.

Mengutip Mirror, aturan protokol UEFA yang dikeluarkan pada awal bulan ini menyatakan, “Pemain disarankan menahan diri untuk menukar kaus mereka."

Aturan tersebut juga menyebutkan bahwa Federasi Sepakbola Eropa memberikan sanksi kepada pemain yang tidak mengikuti aturan. "Dapat mengarah pada tindakan disipliner sesuai dengan Peraturan Disiplin UEFA."

