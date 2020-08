LISBON – Kejutan terjadi pada Semifinal Liga Champions 2019-2020. Untuk pertama kalinya, tidak ada wakil Inggris atau Spanyol pada ajang tersebut sejak 1995-1996. Menariknya, keempat peserta babak semifinal berasal dari dua negara yang sama.

Partai Semifinal Liga Champions 2019-2020 dipastikan bakal berlangsung seru. Pada semifinal pertama, ada Paris Saint-Germain (PSG) yang akan menantang RB Leipzig. Sementara semifinal satu lagi mempertemukan Olympique Lyon dengan Bayern Munich.

Laga yang disebut terakhir menciptakan sejarah tersendiri. Betapa tidak, OL sanggup menyingkirkan wakil Inggris tersisa, Manchester City. Sedangkan Bayern Munich mampu mempermalukan raksasa Spanyol, Barcelona, dengan skor telak 8-2.

Aksi OL dan Bayern Munich itu akhirnya memastikan tidak ada wakil Spanyol atau Inggris yang mendominasi Liga Champions dalam beberapa musim terakhir, di semifinal. Ini adalah kejadian pertama sejak 1995-1996.

“Ini adalah pertama kalinya sejak 1995-1996 tidak ada wakil Inggris atau Spanyol yang hadir di Semifinal Liga Champions,” cuit akun Twitter @OptaJoe, Minggu (16/8/2020).

Pada edisi 24 tahun lalu, semifinal mempertemukan Ajax Amsterdam vs Panathinaikos dan Juventus vs Nantes. Sedangkan di partai puncak, Ajax Amsterdam menantang Juventus. Si Nyonya Tua berhasil merengkuh trofi usai menaklukkan De Godenzonen lewat adu tendangan penalti.

Semifinal kali ini juga menghadirkan rekor tersendiri. Untuk pertama kalinya sejak 2012-2013, hanya ada dua negara yang meloloskan wakilnya di semifinal. Kali ini, Jerman mengirim dua wakil, begitu juga Prancis.

“Semifinal Liga Champions 2019-2020 akan melihat dua wakil Prancis (PSG, Lyon) dan dua wakil Jerman (RB Leipzig, Bayern Munich) bersaing untuk satu tempat di final. Pertama kalinya sejak 2012-2013, hanya ada empat tim dari dua negara berbeda di fase ini,” imbuh @OptaJoe.

Tujuh tahun lalu, Semifinal Liga Champions mempertemukan Bayern Munich dengan Barcelona dan Borussia Dortmund menantang Real Madrid. Saat itu, final mempertemukan dua wakil Jerman di Stadion Wembley, Inggris, dan dimenangi oleh FC Hollywood.

Peluang terciptanya All German Finale di Stadion Da Luz, Lisbon, pada Senin 24 Agustus 2020 dini hari WIB terbuka lebar. Begitu juga dengan All French Finale antara PSG vs OL. Jika demikian, maka untuk pertama kalinya final mempertemukan dua klub Prancis, yang sama-sama baru pertama menapaki partai puncak.