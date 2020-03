PORTSMOUTH – Arsenal berhasil memetik kemenangan 2-0 atas Portsmouth di laga yang berlangsung pada Selasa (3/3/2020) dini hari WIB dan berhak melaju babak perempatfinal Piala FA 2019-2020. Kemenangan itu jelas sangat berarti bagi Arsenal karena peluang mereka untuk meraih gelar juara di akhir musim masih terbuka lebar.

Kegembiraan jelas tampak terlihat dari raut wajah para pemain Arsenal usai laga berakhir, begitu juga dari fans tim berjuluk The Gunners tersebut. Namun, ada satu hal yang ternyata mengganjal di hati para pendukung Arsenal ketika laga berakhir.

A yellow card for sarcasm? 🤔



Mike Dean appears to caution Matteo Guendouzi for placing the ball down in an exaggerated way. pic.twitter.com/Xf3NFHUmsS