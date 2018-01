TURIN – Juventus serius mendatangkan Emre Can dari Liverpool. Seperti diberitakan Gazzetta dello Sport, Selasa (9/1/2018), manajemen Bianconeri –julukan Juventus– lewat sang Direktur Utama yakni Giuseppe Marotta sudah mengirimkan e-mail (surat elektronik) ke kubu Liverpool sebagai tanda ketertarikan kepada gelandang berpaspor Jerman tersebut.

Juventus berharap Can dapat didatangkan pada bursa transfer musim panas 2018. Dengan begitu, Juventus tak perlu mengeluarkan uang transfer untuk mendaratkan gelandang berusia 23 tahun itu.

Meski kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2018, belum ada tanda-tanda Can akan memperpanjang kontrak bersama Liverpool. Mantan pemain Bayer Leverkusen itu ingin bermain bersama klub yang dapat menggaransinya menit tampil dan trofi.

BACA JUGA: Emre Can Merapat ke Juventus Musim Panas 2018

Bersama Juventus, Can berpeluang besar menjadi pemain reguler. Dalam pola 4-2-3-1 racikan Massimiliano Allegri, Can akan bertugas sebagai salah satu dari dua gelandang pivot. Di posisi tersebut, Juventus hanya memiliki Miralem Pjanic yang masih berusia muda (26 tahun).

Sementara itu, gelandang-gelandang lain seperti Blaise Matuidi, Sami Khedira dan Claudio Marchisio sudah berusia di atas 29 tahun. Karena itu, Juventus membutuhkan penyegaran di lini tengah dan nama Can dikedepankan.

Bersama Liverpool musim ini, Can tampil brilian. Dari 26 penampilan di semua ajang, Can mengemas empat gol dan tiga assist. Tak jarang, gol maupun assist yang diberikan Can kerap kali menjadi penentu kemenangan The Reds –julukan Liverpool.

BACA JUGA: Buffon Antusias Jumpa Kane di 16 Besar Liga Champions 2017-2018

Namun, bukan berarti posisi Can di Liverpool bisa adem-ayem. Jika ngotot tak ingin memperpanjang kontrak, bukan tak mungkin di paruh kedua musim, statusnya sebagai pemain utama Liverpool akan dibekukan sang pelatih, Jurgen Klopp. Jika hal itu terjadi, kecil kemungkinan Can dipanggil pelatih Joachim Low untuk membela Tim Nasional (Timnas) Jerman di Piala Dunia 2018.

(Ram)