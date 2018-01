LONDON – Peluang Juventus untuk mendapatkan pemain Liverpool, Emre Can, tampaknya semakin terbuka lebar. Pasalnya, sang pemain dikabarkan telah setuju untuk bergabung bersama Juventus pada musim depan.

Sebagaimana diwartakan The Flight Top, Senin (8/1/2018), Can akan bergabung dengan Bianconeri –julukan Juventus– secara gratis. Pasalnya, kontrak Can dengan Liverpool akan habis pada akhir musim 2017-2018, sehingga sang pemain akan berstatus bebas transfer pada musim panas depan.

Kondisi ini tentu sangat merugikan Liverpool karena mereka tidak akan mendapat uang sepeser pun dari transfer Can ke Juventus. Meski begitu, pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengaku tetap senang karena bisa menggunakan Emre selama sisa musim ini.

BACA JUGA: Allegri Kagumi Bakat Emre Can di Tengah Spekulasi Transfer

Hal ini tentu sangat berharga bagi Liverpool karena para pemainnya harus hengkang pada bursa transfer musim dingin ini. Salah satunya adalah Philippe Coutinho yang sudah dipastikan akan berseragam Barcelona pada pekan ini.

Mereka bisa memanfaatkan dengan baik pemain Tim Nasional (Jerman) itu untuk memperkuat tim setelah ditinggal Coutinho. Sebab, Can juga menjadi pemain yang diunggulkan di The Reds –julukan Liverpool.

Sebelumnya, pihak Liverpool menargetkan meraih 50 juta hingga 80 juta poundsterling atau sekira Rp908 miliar hingga Rp1,4 triliun dari transfer Can. Namun, rencana itu terpaksa gagal karena sang pemain telah memutuskan untuk hengkang saat statusnya berubah menjadi bebas transfer.

Harga tersebut dipatok pihak The Reds untuk jasa Can karena performanya yang baik. Selama empat tahun bergabung dengan Liverpool, Can telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kemenangan klub.

BACA JUGA: Manchester United Buru Tanda Tangan Emre Can

Liverpool sendiri sebenarnya ingin mempertahankan jasa gelandang berpaspor Jerman tersebut. Namun, Can tak kunjung menandatangani kontrak baru karena berniat hengkang dari Anfield Stadium.

Dengan talentanya yang hebat itu, Juventus pun begitu menginginkan kehadiran Can di J-Stadium. Hal ini bahkan diungkapkan langsung oleh sang pelatih, Massimiliano Allegri. Ia mengaku kagum dengan bakat luar biasa yang ditunjukkan Can dalam setiap penampilannya.

(Ram)