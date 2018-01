TURIN – Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, enggan berspekulasi membahas keinginan Juventus menggaet gelandang Liverpool yakni Emre Can pada bursa transfer musim dingin 2018. Namun ia tak menyangkal bahwa pemain berpaspor Jerman itu telah memikat hati Allegri.

Allegri mengungkapkan kekagumannya kepada Can yang memiliki bakat luar biasa dalam mengolah si kulit bundar. Meski begitu ia tak ingin membicarakan pemain berusia 23 tahun itu dalam hal bursa transfer.

Seperti diketahui, Can kini sudah memasuki enam bulan terakhir bersama kontraknya di Liverpool yang akan selesai pada Juni 2018. Hal ini pun bisa memicu para klub lain untuk mengincar Can yang begitu banyak menyita perhatian publik bersama Liverpool. Bagi Can, ini merupakan tahun keempatnya bersama Liverpool sejak direkrut pada 2014.

Sejauh ini, Liverpool masih belum berhasil mengikat mantan pemain Bayer Leverkusen itu dalam kontrak perpanjangan yang baru. Si Nyonya Tua –julukan Juventus- pun disebut-sebut telah memantau Can sebagai target potensial untuk bergabung bersama skuad Allegri.

“Kami semua sadar akan kualitas Emre Can. Dia adalah pemain muda berbakat yang merupakan bagian dari lini tengah yang luar biasa untuk Jerman. Namun, saya tidak akan membicarakan bursa transfer,” ungkap Allegri, mengutip dari Soccerway, Sabtu (6/1/2018).

Pada musim ini, Can telah menjalani 25 laga bersama Liverpool dan meorehkan hasil yang cukup memuaskan. Dari sejumlah laga tersebut, Can telah mengoleksi empat gol dan tiga assist dari semua kompetisi yang sudah dijalani.

Jika menilik dari performa sebelumnya, raihan itu bisa dikatakan meningkat. Pada musim 2016-2017, Can mampu mengoleksi lima gol dan tiga assist dari 40 laga yang telah dijalaninya di semua kompetisi bersama The Reds –julukan Liverpool.

