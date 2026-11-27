Persita Tangerang vs Persib Bandung Digelar Tanpa Suporter Tamu, Bobotoh Dapat Pesan Penting

BANDUNG – Pertandingan big match pekan ke-11 Super League 2026-2027 antara Persita Tangerang kontra Persib Bandung di Banten International Stadium (BIS), Minggu 29 November 2026 pukul 15.30 WIB, dipastikan bergulir tanpa kehadiran pendukung tim tamu. Suporter Persib atau Bobotoh dilarang hadir langsung ke stadion demi alasan keamanan.

Terkait pertandingan tersebut, Persib telah menerima surat resmi dari PT Persita Tangerang Raya bernomor 0291/PTR/XI/2026 yang ditandatangani oleh Manajer Tim Persita, Abdurahman. Ketetapan tersebut merupakan hasil rapat koordinasi antara manajemen Persita Tangerang, panitia pelaksana pertandingan, dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten yang berlangsung di Mapolda Banten, Selasa 24 November 2026.

1. Imbauan untuk Bobotoh

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengajak seluruh Bobotoh untuk menghormati dan mematuhi ketetapan yang telah disampaikan pihak penyelenggara. Menurutnya, dukungan kepada tim tidak selalu harus diwujudkan dengan kehadiran langsung di stadion.

Bobotoh beri dukungan kepada Persib Bandung (Foto: Instagram/persib)

"Kami memahami keinginan Bobotoh untuk selalu hadir dan memberikan dukungan langsung kepada Persib, termasuk ketika tim menjalani pertandingan tandang," ujar Adhitia dilansir dari laman Persib, Jumat (27/11/2026).

"Namun, ada ketetapan yang telah diambil melalui koordinasi antara pihak penyelenggara dan aparat keamanan. Karena itu, kami berharap seluruh Bobotoh dapat menghormati dan mematuhi keputusan tersebut," tambahnya.