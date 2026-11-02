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Profil Kakang Rudianto, Bek Persib Bandung yang Pernah Menang Lawan Manchester United

Muhammad Fadhil Mubarok , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |06:39 WIB
Profil Kakang Rudianto, Bek Persib Bandung yang Pernah Menang Lawan Manchester United
Profil Kakang Rudianto, bek tangguh milik Persib Bandung. (Foto: Instagram/@kakangrudianto33)
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PROFIL Kakang Rudianto, bek Persib Bandung yang pernah menang lawan Manchester United, kembali menjadi sorotan publik sepakbola nasional. Pemain jebolan Akademi Persib ini resmi memperpanjang kontraknya selama tiga tahun hingga 2029, setelah ikut menjadi bagian dari tiga gelar liga beruntun Persib Bandung pada musim 2023-2024, 2024-2025, dan 2025-2026.

Lantas, bagaimana profil dan perjalanan karier Kakang Rudianto, Bek Persib Bandung yang pernah menang lawan Manchester United? Simak selengkapnya.

Kakang Rudianto

1. Profil Kakang Rudianto

Kakang Rudianto menjadi salah satu bek muda yang mencuri perhatian di sepakbola Indonesia. Pemain kelahiran Cianjur, Jawa Barat, pada 2 Februari 2003 ini kini berusia 23 tahun. Di Persib Bandung, ia mengenakan nomor punggung 5 dan dipercaya mengisi lini belakang Maung Bandung.

Kakang berposisi sebagai bek dengan posisi asli bek tengah, namun juga bisa ditempatkan sebagai bek kanan. Dengan tinggi badan 185 cm dan kaki dominan kanan, ia memiliki postur yang menunjang duel udara maupun duel fisik. Kakang dikenal memiliki fisik kuat dan kemampuan membaca permainan yang baik. Ia juga lekat dengan Persib sejak usia remaja, karena mulai menimba ilmu di Akademi Persib Cimahi sejak berusia 14 tahun sebelum menembus tim senior.

2. Perjalanan Karier Kakang Rudianto

Melansir dari laman resmi Transfermarkt, Kakang memulai karir profesionalnya bersama Persib U-18 pada 2018 hingga 2019. Dikutip dari laman resmi Persib, ia membantu tim tersebut menjadi runner-up Elite Pro Academy Liga 1 U-18 2021. Ia juga sempat mengikuti proyek Garuda Select II dan III yang membawanya berlatih di Italia dan Inggris.

Kakang dipromosikan ke tim senior Persib pada musim 2021-2022 di bawah pelatih Robert Alberts. Ia debut pada 29 Januari 2022 saat melawan Persikabo 1973 di Stadion Gusti Ngurah Rai, Bali, dan langsung mencetak gol tunggal kemenangan Persib. Di awal karirnya, ia juga sempat dipinjamkan ke Bandung United, tim satelit Persib di Liga 3, untuk menambah jam terbang.

Setelah itu, Kakang tetap bertahan di skuad Persib meski pelatih silih berganti. Ia menjadi bagian dari Persib yang juara Liga 1 2023-2024 dan 2024-2025, serta Super League 2025-2026. Menurut laman resmi Persib, gelar terakhir itu menjadikan Persib klub Indonesia pertama yang juara liga tiga kali beruntun.

 

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