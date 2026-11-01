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Profil Dedi Kusnandar, Pemain Supersub Andalan Persib Bandung

Niken Wulandari , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |02:01 WIB
Profil Dedi Kusnandar, Pemain Supersub Andalan Persib Bandung
Pemain Persib Bandung, Dedi Kusnandar. (Foto: Instagram/dedikusnandar11)
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PROFIL Dedi Kusnandar, pemain supersub andalan Persib Bandung bakal diulas dalam artikel ini. Dedi Kusnandar merupakan salah satu pemain senior Persib Bandung yang sudah dua kali memperkuat klub berjuluk Maung Bandung itu.

Lantas, bagaimana profil dan perjalanan karir Dedi Kusnandar, pemain supersub andalan Persib Bandung? Berikut ulasannya.

Profil dan Perjalanan Karir Dedi Kusnandar

Dedi Kusnandar lahir di Sumedang, Jawa Barat, pada 23 Juli 1991. Dalam kariernya, Dedi dipercaya mengisi posisi gelandang bertahan. Dengan posisi tersebut, ia bertugas menjaga lini tengah dan melindungi barisan pertahanan.

Di luar posisi utamanya, Dedi juga tercatat bisa bermain sebagai gelandang tengah dan gelandang serang. Soal postur, pemain kelahiran 1991 ini memiliki tinggi 175 cm dengan kaki kanan sebagai kaki dominannya.

Melansir dari laman Transfermarkt, Dedi memulai kariernya di akademi Persib pada 2005 hingga 2008. Setelah itu, ia berpindah ke akademi Pelita Jaya dan bertahan di sana hingga 2010. Transfermarkt mencatat ia bergabung dengan Pelita Jabar dari Persib Youth pada 1 Januari 2008 dengan status bebas transfer.

Dedi Kusnandar
Dedi Kusnandar

Kariernya berlanjut di Pelita Bandung Raya. Pada 1 Januari 2013, Dedi pindah ke Arema Cronus, tetapi hanya bertahan sekitar 11 bulan. Pada 25 November 2013, ia meninggalkan Arema Cronus dan bergabung dengan Persebaya DU.

Pada 1 Juli 2014, Dedi meninggalkan Surabaya United dan bergabung dengan Persib dengan status bebas transfer. Setelah sekitar satu setengah tahun di Bandung, ia hijrah ke Malaysia untuk memperkuat Sabah FA pada 22 Januari 2016. Petualangan di negeri jiran itu hanya berlangsung sekitar 11 bulan. Pada 26 Desember 2016, Dedi kembali ke Persib dan terus bertahan hingga kini. Kontraknya bersama Persib diketahui terakhir diperpanjang pada 11 Januari 2025.

 

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