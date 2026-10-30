10 Pemain Persib Bandung Habis Kontrak Juni 2027, Ada Thom Haye!

SEBANYAK 10 pemain Persib Bandung akan habis kontrak pada Juni 2027. Sesuai aturan bosman, pemain-pemain ini bisa melakukan negosiasi (mulai Januari 2027) dengan klub mana pun untuk hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2027. Lantas, siapa saja 10 pemain Persib Bandung yang akan habis kontrak pada Juni 2027?

1. Daftar Pemain Persib Bandung yang Habis Kontrak Juni 2027

Sebanyak 10 pemain yang dimaksud adalah Thom Haye, Luciano Guaycochea, Marc Klok, Julio Cesar, Teja Paku Alam, Adam Alis, Berguinho, Eliano Reijnders, Luka Menalo dan Gabriel Mutombo.

Eliano Reijnders tampil gemilang bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Jumlah itu hampir 30 persen dari skuad Persib Bandung, yang mana hanya berjumlah 27 personel musim ini. Kemudian pertanyaan muncul, siapa saja dari nama-nama di atas yang akan dipertahankan manajemen Persib Bandung?

2. Thom Haye Bertahan di Persib Bandung?

Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, sempat menjadi sorotan karena mengkritik fasilitas skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Kritikan itu mengindikasikan gelandang 31 tahun itu tak lagi lama membela Persib Bandung.

Namun, melihat fakta Thom Haye baru saja merampungkan renovasi rumahnya di Bandung, Jawa Barat, menegaskan mantan gelandang Almere City itu akan bertahan di skuad Maung Bandung. Terlebih, pemegang 24 caps bersama Timnas Indonesia itu tengah menjalani musim terbaik bersama Persib Bandung.

Dari 12 pertandingan bersama Persib Bandung musim ini, Thom Haye mengemas satu gol dan dua assist. Meski belum mencetak gol maupun assist di AFC Champions League 2 2026-2027, Thom Haye terlihat bermain lebih nyaman saat turun di ajang tersebut.