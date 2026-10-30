Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

10 Pemain Persib Bandung Habis Kontrak Juni 2027, Ada Thom Haye!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 30 Oktober 2026 |13:47 WIB
10 Pemain Persib Bandung Habis Kontrak Juni 2027, Ada Thom Haye!
Kontrak Thom Haye bersama Persib Bandung berakhir pada 30 Juni 2027. (Foto: Instagram/@thomhaye)
A
A
A

SEBANYAK 10 pemain Persib Bandung akan habis kontrak pada Juni 2027. Sesuai aturan bosman, pemain-pemain ini bisa melakukan negosiasi (mulai Januari 2027) dengan klub mana pun untuk hengkang secara gratis pada bursa transfer musim panas 2027. Lantas, siapa saja 10 pemain Persib Bandung yang akan habis kontrak pada Juni 2027?

1. Daftar Pemain Persib Bandung yang Habis Kontrak Juni 2027

Sebanyak 10 pemain yang dimaksud adalah Thom Haye, Luciano Guaycochea, Marc Klok, Julio Cesar, Teja Paku Alam, Adam Alis, Berguinho, Eliano Reijnders, Luka Menalo dan Gabriel Mutombo.

Eliano Reijnders tampil gemilang bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@eliano.r)
Eliano Reijnders tampil gemilang bersama Persib Bandung. (Foto: Instagram/@eliano.r)

Jumlah itu hampir 30 persen dari skuad Persib Bandung, yang mana hanya berjumlah 27 personel musim ini. Kemudian pertanyaan muncul, siapa saja dari nama-nama di atas yang akan dipertahankan manajemen Persib Bandung?

2. Thom Haye Bertahan di Persib Bandung?

Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, sempat menjadi sorotan karena mengkritik fasilitas skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung. Kritikan itu mengindikasikan gelandang 31 tahun itu tak lagi lama membela Persib Bandung.

Namun, melihat fakta Thom Haye baru saja merampungkan renovasi rumahnya di Bandung, Jawa Barat, menegaskan mantan gelandang Almere City itu akan bertahan di skuad Maung Bandung. Terlebih, pemegang 24 caps bersama Timnas Indonesia itu tengah menjalani musim terbaik bersama Persib Bandung.

Dari 12 pertandingan bersama Persib Bandung musim ini, Thom Haye mengemas satu gol dan dua assist. Meski belum mencetak gol maupun assist di AFC Champions League 2 2026-2027, Thom Haye terlihat bermain lebih nyaman saat turun di ajang tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/49/3251096/francisco_rivera-hgb7_large.jpg
Meski Belum Pulih Total, Francisco Rivera Siap Bantu Persebaya Surabaya Kalahkan Persijap Jepara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/49/3251093/shayne_pattynama_resmi_gabung_persija_jakarta-Eoqj_large.jpg
Shayne Pattynama Angkat Bicara soal Tak Pernah Main di Persija Jakarta: Saya Fit 100 Persen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/49/3250883/arema_fc-7tq1_large.jpg
Antisipasi Badai Cedera Akibat Jadwal Padat, Ini Langkah Tegas yang Diambil Arema FC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/29/49/3250877/francisco_rivera-jkEp_large.jpg
Paksakan Francisco Rivera Main meski Belum Pulih, Pelatih Persebaya Surabaya Buka Suara
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/30/51/1766401/timnas-padel-putri-indonesia-lolos-ke-piala-dunia-2026-was.webp
Timnas Padel Putri Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026!
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/10/30/penampakan_generali_stadium_yang_bakal_menjadi_mar.jpg
Inter Milan dan AC Milan Pamer Stadion Baru Seharga Rp24,5 Triliun, San Siro Segera Tinggal Kenangan?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement